Nogometaši Francuske jučer su na Allianz Areni, u derbiju skupine F 1. kola Eura, pobijedili Njemačku s 1:0. Jedini gol na utakmici djelo je Matsa Hummelsa, koji je slučajno matirao sam svog golmana Neuera. Inače, bio je to ukupno treći autogol na turniru a samo za usporedbu, na Euru 2016. u Francuskoj ukupno su pala tri autogola.

Francuskoj poništena dva gola

Francuskoj su zbog zaleđa bila poništena dva gola. Prvo je Mbappe spektakularno u sprintu pretrčao Hummelsa ali je i bio u nedozvoljenoj poziciji dok je kod drugog poništenog gola Benzema bio strijelac ali i prebrz kod izlaženja naprijed.

Didier Deschamps, izbornik Francuske, nakon utakmice je kazao:

"Odigrali smo veliku utakmicu protiv vrlo dobrog suparnika. Znao sam da će moji igrači biti spremni i bili smo raspoloženi za borbu. Nismo bili daleko od postizanja drugog pogotka, što bi nam donijelo sigurnost, ali nismo bili toliko ugroženi u drugom poluvremenu. Bio je to čvrst i kvalitetan dvoboj."

'Znamo da moramo opravdati naslov svjetskih prvaka'

Paul Pogba, veznjak Francuske je proglašen igračem utakmice:

"Bili smo usredotočeni na naš posao na terenu. Znamo da moramo opravdati naslov svjetskih prvaka. Kad se trebamo braniti, to činimo zajedno, a isto tako i kad trebamo napadati. Momčadska izvedba je najvažnija. Bez suigrača ne bih mogao odigrati ovako dobro. Svi smo dali svoj doprinos."

Joachim Loew, izbornik Njemačke, naglasio je:

"Bila je to utakmica iznimnog intenziteta. Bili smo ravnopravni i borili se do kraja. Jedan autogol je odlučio utakmicu. Ne možemo kriviti Matsa. To je bila nesreća. Znali smo da su Francuzi odlični u kontranapadima. Nismo mogli sve zaustaviti. No, ne mogu ništa zamjeriti igračima koji su se borili i ostavili sve na terenu. Nedostajalo nam je prodornosti u zadnjoj trećini. Izgubili smo i svi su razočarani, ali još uvijek su pred nama dvije utakmice u kojima sve možemo ispraviti."

'Nismo bili lošija momčad. Bilo je malo prilika na obje strane'

Joshua Kimmich, veznjak Njemačke, istaknuo je:

"Nismo bili lošija momčad. Bilo je malo prilika na obje strane, a mi smo izgubili zbog nesretnog autogola. Šteta, mislim da smo zaslužili bod. Imamo kvalitetu i možemo se nositi s najboljim momčadima. U sljedećoj utakmici moramo pokazati da smo i mi u tom društvu."

Skupina F Eura: Portugal 3 (+3), Francuska 3 (+1), Njemačka 0 (-1), Mađarska 0 (-3)