U posljednjoj utakmici prvog kola grupne faze natjecanja na Europskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Francuske je u dvoboju odigranom u Münchenu svladala Njemačku s 1-0 (1-0).

Jedini pogodak postignut je u 20. minuti, kad je njemački stoper Mats Hummels poslao loptu u svoju mrežu nespretnom reakcijom na ubačaj Lucasa Hernandeza.

Najiščekivanija utakmica prvoga kruga nije ispunila želje ljubitelja nogometa širom svijeta jer su Nijemci i Francuzi odigrali borbenu, ali nogometno jako siromašnu utakmicu koju je odlučio autogol Hummelsa. Spektakl je izostao, ali jedini zadovoljniji mogu biti svjetski prvaci Francuzi, koji su ostvarili pobjedu protiv domaćina Njemačke koja im već sada garantira plasman u nokaut fazu.

Španjolac nije imao kontrolu

Ovaj susret obilježile u i sporne odluke suca Carlosa del Cerra Grandea. O njima je govorio HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja.

"Apsolutno nije imao kontrolu nad utakmicom, dao je u sedmoj minuti žuti karton Kimmichu, a nije trebao. Kimmich je povukao nogu i to je apsolutno prekršaj za usmeno upozorenje i prikazati svima da vi vladate tom situacijom. Ovo je teška utakmica, ne treba odmah ići kartonom. Kasnije je Kimpembe trebao dobiti nad Muellerom, čisti đon. Potom se dogodio prekršaj Hernandeza nad Kimmichom, nije svirao, svirao je za Hernandeza. Kasnije u inerciji on njega udario. To apsolutno nije za karton i prekršaj za Kimmicha. Kasnije smo vidjeli Pogbu u nesportskom ponašanju prema pomoćnom sucu", kazao je Strahonja.

U 78. minuti na Mbappéa je startao Hummels.

"Prvi dojam izgleda kao kazneni udarac, međutim, kronološki ako gledate, najveći se kontakt dogodio izvan kaznenog prostora koji je narušio koordinaciju kretanja Mbappéa. Kasnije je imao Hummels namjeru ići na loptu i hrptom stopala ga je malo dotaknuo, definitivno je namjera bila lopta. To su minimalni kontakti, ovo je situacija u kojoj bi dao podršku sucu. Definitivno nije jasna i očigledna pogreška. Sada će biti rasprave oko toga. Tendencija je da se ne sviraju olako kazneni udarci. Za mene to nije bio kazneni udarac", kazao je.

Što se tiče poništenih golova Mbappéa i Benzeme, rekao je kako se pokazalo da je bila riječ o zaleđima, ali da je pomoćni sudac pogriješio jer nakon Benzeminog pogotka nije podignuo zastavicu.