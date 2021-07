Norveški 21-godišnji napadač Erling Haaland najveća je zvijezda svoje Borussije Dortmund i svojim sjajnim igrama u prošloj sezoni privukao je veliku pažnju brojnih europskih velikana koju su spremni platiti ogromnu odštetu kako bi ga doveli u svoje redove te je samo pitanje kada će promijeniti momčad.

U Borussiji su jako dobro svjesni interesa drugih, puno bogatijih, klubova pa su tako odlučili da će za Haalanda tražiti čak 175 milijuna eura.

Jučer je Haaland dao intervju za njemački Sky Sports u kojemu su ga, između ostaloga pitali o potencijalnom transferu te što mislio o cifri od 175 milijuna eura koliko Borussia traži za njega.

"Tek sam jučer pričao sa svojim menadžerom, nismo se čuli mjesec dana jer se ništa ne događa i to je jedina istina. 175 milijuna eura? Nadam se da je to samo glasina jer je to previše novca za jednog igrača", prokomentirao je Haaland.

Niža cijena u 2022.

Haaland se ove godine najviše povezivao s transferom u redove španjolskog velikana Real Madridom, francuskim PSG-om i engleskim Chelseajem i Manchester Cityjem, no veliki problem za te klubove je to što Borussija traži astronomsku odštetu za svojeg golgetera.

Ako Nijemci ne popuste i prihvate ponudu manju od 175 milijuna eura, za godinu dana bi mogli izgubiti Haalanda za puno manje novca. Mladi Norvežanin, naime, u svojem ugovoru ima klauzulu po kojoj ga njegov klub u ljetnom prijelaznom roku 2022. mora prodati ako stigne ponuda od "samo" 75 milijuna.