Nogometaši Manchester Citya plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što u uzvratu u Madridu odigrao 0-0 s Atleticom, te obranio pobjedu (1-0) iz prve utakmice. Atletico je od 90. minute igrao bez isključenoga Felipea.

Manchester City je prošao u polufinale Lige prvaka u ružnoj i nervoznoj utakmici na stadionu Wanda Metropolitano, na kojemu je domaća momčad, ipak bezuspješno, učinila sve dopušteno i nedopušteno da postigne gol i izbori produžetke.

Agresivna i na momente gruba igra momčadi Diega Simeonea rezultirala je razbijenom Fodenovom glavom, te ozljedama De Bruynea i Walkera. Takva igra Atletica gotovo se isplatila u drugom dijelu, u kojem je City bio napadački nevidljiv. U zadnjih pet minuta utakmice sudac je pokazao čak šest žutih i jedan crveni karton, uz ogromnu nervozu i vrlo malo pravoga nogometa.

Užarena pressica

Nakon utakmice tenzije su još jačale, došlo je do sukoba igrača u tunelu, a strasti se nisu smirile niti na medijskoj konferenciji. Treneri Pep Guardiola i Diego Simeone sučelili su se na pressici. Guardiola je prvo kritizirao defenzivni pristup Atletica, a onda je nakon što je prošao u polufinale kazao kako cijeni Simeonea i da ima pravi igrati kako želi.

Simeone je na pressici komentirao Guardiolu i bio je poprilično odrješit. "Ne zanima me što tko ima za reći o meni, bilo to dobro ili loše. Oni sa širokim vokabularom dovoljno su inteligentni da te hvale dok te istovremeno preziru. No nismo mi glupi iako je možda naš vokabular manji", kazao je Cholo.

Nakon toga mu je postavljeno pomalo provokativno pitanje, može li dati savjet Real Madridu kako pobijediti Machester City. Simeone je odbrusio novinarima i rekao da to "nikada ne bi napravio" pa je nakon toga demonstrativno ustao i napustio konferenciju.