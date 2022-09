Nogometaši zagrebačkog Dinama svoj osmi nastup u grupnoj fazi Lige prvaka otvorili su na stadionu Maksimiru pobjedom protiv bivšeg europskog i engleskog prvaka Chelseaja 1:0.

Pogodak odluke postigao je Mislav Oršić u 13. minuti, a to je ujedno bio i prvi pogodak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka.

Engleski velikan je preuzeo inicijativu od prve minute, međutim već u 13. minuti je sijevnula kontra domaćina koju je u pogodak pretvorio Oršić.

Chelsea je u 48. minuti izjednačio, no pogodak Aubameyanga je poništen zbog zaleđa. Dinamo je u 56. minuti bio korak i do drugog gola, no fantastičan udarac Stefana Ristovskog je završio u gredi. Okvir gola pogodio je i Reece James u 85. minuti, no 'Bluesi', unatoč terenskoj inicijativi, nisu uspjeli izjednačiti do kraju utakmice i u London se vraćaju praznih ruku.

Šok na Otoku

Engleski mediji nisu skrivali da ih je poraz Chelseaja u Zagrebu potpuno šokirao.

Ugledni Guardian tako piše da je Oršić zabio za zasluženu pobjedu na momčadi Thomasa Tuchela, a slično piše i BBC koji naglašava da je Chelsea bio loš.

The Sun piše da je Oršić "kaznio Bluese s briljantnim golom", a Daily Mail da je ovaj poraz učinio već loš početak sezone za Chelsea još gorim i hvali Oršićev pogodak.

Daily Star piše da su nogometaši Chelseaja izgledali kao braća Chuckle, poznati komičarski duo.