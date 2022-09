WELCOME TO BLUE HELL / Totalni hard-core na Maksimiru: U jednom trenutku samo je počelo gorjeti; UEFA se ovakvom 'šamaru' iz Zagreba nije nadala

Welcome to blue hell! Stari je kultni transparent Bad Blue Boysa čiji slogan dočarava jako dobro i zorno ono što je dočekalo Engleze danas na stadionu Maksimir, tj što su BBB-ovci priredili u totalnom navijačkom HC-u na Sjeveru. Boysi su zapalili natpis UEFA na platnu, a zapalili su dimne i to plave. Čitavo vrijeme navijali su opravdavši onu grlo-dlan, pivo-fight! Doduše, fighta, barem prema našim informacijama, nije bilo ali fight je za Dinamo čitavo vrijeme. Eruptirao je stadion u 13. minuti kad je Mislav Oršić zabio za 1-0 Dinama protiv Chelseaja na otvaranju grupne faze Lige prvaka. Pogledajte kako to izgleda na Maksimiru u ovim trenucima.