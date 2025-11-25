Englezi jure prema još jednom mjestu u Ligi prvaka: Uz njih i iznenađenje na drugom mjestu

Odigrano je 'pola' petog kola Lige prvaka. Utorka je ponudio prvih devet utakmica, a 'najveći' rezultat svakako je onaj Chelseajev u Londonu gdje je pala Barcelona 3:0.

"Bluesi" su Barcinu mrežu zatresli već u četvrtoj minuti. Pogodak je postigao Enzo Fernandez, ali je gol poništen jer je asistent Fofana igrao rukom. Dvije minute kasnije na suprotnoj strani sjajnu priliku je imao Ferran Torres koji se našao sam ispred Roberta Sancheza, ali je promašio cijeli gol.

Enzo Fernandez je u 22. minuti još jednom svladao Joana Garciju, no i ovaj gol je poništen zbog zaleđa. Sjajno izdanje u prvom poluvremenu londonski sastav je sasvim zasluženo okrunio vodstvom u 27. minuti. Ubacio je Cucurella, Neto je pucao petom, no lopta je pogodila Torresa od kojeg se odbila u Julesa Koundea i završila u mreži.

Novi problemi za Barcu stigli su u 44. minuti kada je Araujo "pocrvenio" zbog dva žuta kartona. Urugvajac je prvi žuti zaradio u 32. minuti, a drugi 12 minuta kasnije. Domaćin je "podebljao" prednost u 55. minuti golom Estevaoa nakon sjajnog solo prodora. Londonski sastav je pobjedu potvrdio u 75. minuti golom Liama Delapa na Fernandezovo dodavanje.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England adds +0.222 and jumps over 10.000 mark!



🇩🇪 Germany holds strong on 2nd with +0.571!



🇮🇹 Italy climbs to 3rd with +0.572!



🇧🇪 Belgium enters Top 10 instead of 🇹🇷 Türkiye. pic.twitter.com/7fpEZgOXMd — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2025

Iako su Manchester City i Newcastle izgubili, Englezi imaju razloga za zadovoljstvo. U prvih osam su četiri engleska kluba, točnije čak šest u prvih 12, a u borbi za ekstra mjesto u Ligi prvaka sljedeće godine uvjerljivo su prvi. Prva dva dobit će ekstra mjesto, a iza Engleza (10.166) su Nijemci (9.428).

🔵 UCL table after 1st night of MD5.



FOUR 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 teams in Top 8.

SIX 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 teams in Top 12!

🇩🇪 B. Dortmund already scored 17 goals. 😲

🇳🇱 Ajax conceded 16, with ❌❌❌❌❌. pic.twitter.com/6A0GfvCd4M — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2025