NEOČEKIVANI RASPLET /

'Čudo od djeteta' na izlaznim vratima Real Madrida, evo što stoji iza svega

×
Foto: Burak Akbulut/afp/profimedia

Ove sezone odigrao je za Real svega 11 minuta. Stigao je kao velika nada, a sada je sveden na sporednu ulogu

11.11.2025.
17:49
Hina
Burak Akbulut/afp/profimedia
Mladi brazilski napadač Endrick Felipe Moreira de Sousa, poznatiji kao Endrick (19) mogao bi ove zime napustiti Real Madrid, navode španjolski i brazilski mediji.

Brazilski nogometaš prolazi kroz vrlo teško razdoblje u klubu. Ove sezone odigrao je za Real svega 11 minuta. Stigao je kao velika nada, a sada je sveden na sporednu ulogu.

Glasine o mogućem odlasku u nadolazećem zimskom prijelaznom roku sve su glasnije. Njegov je cilj pronaći klub koji će mu omogućiti da uđe u brazilsku momčad za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta.

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti je razgovarao s mladim napadačem sugeriravši mu da razgovara s čelnicima "Kraljevskog kluba".

"Da, razgovarao sam s njim na početku sezone. Bio je ozlijeđen, ali sada je dobro, vratio se i treba razmisliti sa svojom obitelji o tome što je najbolje. Treba razgovarati s klubom kako bi vidio što mu odgovara," rekao je talijanski trener u intervjuu za Placar.

"Endrick je vrlo mlad, ovo neće biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Mogao bi igrati 2026. jer ima potrebnu kvalitetu, ali i 2030., 2034. ili čak 2038. Važno je da ponovno igra i pokaže svoju kvalitetu," zaključio je izbornik.

Endrick je stigao je Real u srpnju prošle godine iz Palmerirasa za oko 60 milijuna eura. Do sada je u dresu "Los Blancosa" upisao 38 nastupa i postigao sedam golova.

EndrickReal MadridTransfer
