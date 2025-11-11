'Čudo od djeteta' na izlaznim vratima Real Madrida, evo što stoji iza svega
Ove sezone odigrao je za Real svega 11 minuta. Stigao je kao velika nada, a sada je sveden na sporednu ulogu
Mladi brazilski napadač Endrick Felipe Moreira de Sousa, poznatiji kao Endrick (19) mogao bi ove zime napustiti Real Madrid, navode španjolski i brazilski mediji.
Brazilski nogometaš prolazi kroz vrlo teško razdoblje u klubu. Ove sezone odigrao je za Real svega 11 minuta. Stigao je kao velika nada, a sada je sveden na sporednu ulogu.
Glasine o mogućem odlasku u nadolazećem zimskom prijelaznom roku sve su glasnije. Njegov je cilj pronaći klub koji će mu omogućiti da uđe u brazilsku momčad za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta.
Brazilski izbornik Carlo Ancelotti je razgovarao s mladim napadačem sugeriravši mu da razgovara s čelnicima "Kraljevskog kluba".
"Da, razgovarao sam s njim na početku sezone. Bio je ozlijeđen, ali sada je dobro, vratio se i treba razmisliti sa svojom obitelji o tome što je najbolje. Treba razgovarati s klubom kako bi vidio što mu odgovara," rekao je talijanski trener u intervjuu za Placar.
"Endrick je vrlo mlad, ovo neće biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Mogao bi igrati 2026. jer ima potrebnu kvalitetu, ali i 2030., 2034. ili čak 2038. Važno je da ponovno igra i pokaže svoju kvalitetu," zaključio je izbornik.
Endrick je stigao je Real u srpnju prošle godine iz Palmerirasa za oko 60 milijuna eura. Do sada je u dresu "Los Blancosa" upisao 38 nastupa i postigao sedam golova.
