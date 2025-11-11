'Čudo od djeteta' na izlaznim vratima Real Madrida, evo što stoji iza svega

Mladi brazilski napadač Endrick Felipe Moreira de Sousa, poznatiji kao Endrick (19) mogao bi ove zime napustiti Real Madrid, navode španjolski i brazilski mediji.

Brazilski nogometaš prolazi kroz vrlo teško razdoblje u klubu. Ove sezone odigrao je za Real svega 11 minuta. Stigao je kao velika nada, a sada je sveden na sporednu ulogu.

Glasine o mogućem odlasku u nadolazećem zimskom prijelaznom roku sve su glasnije. Njegov je cilj pronaći klub koji će mu omogućiti da uđe u brazilsku momčad za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta.

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti je razgovarao s mladim napadačem sugeriravši mu da razgovara s čelnicima "Kraljevskog kluba".

"Da, razgovarao sam s njim na početku sezone. Bio je ozlijeđen, ali sada je dobro, vratio se i treba razmisliti sa svojom obitelji o tome što je najbolje. Treba razgovarati s klubom kako bi vidio što mu odgovara," rekao je talijanski trener u intervjuu za Placar.

"Endrick je vrlo mlad, ovo neće biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Mogao bi igrati 2026. jer ima potrebnu kvalitetu, ali i 2030., 2034. ili čak 2038. Važno je da ponovno igra i pokaže svoju kvalitetu," zaključio je izbornik.

Endrick je stigao je Real u srpnju prošle godine iz Palmerirasa za oko 60 milijuna eura. Do sada je u dresu "Los Blancosa" upisao 38 nastupa i postigao sedam golova.

