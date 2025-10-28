El Clasico raj za preprodavače ulaznica: Policija zaplijenila stotine! Evo koliko su koštale

El Clasico se u Madridu nije igrao samo na terenu. Sraz Reala i Barcelone imao je 'utakmicu' i izvan stadiona.

Policija je u Madridu provela posebnu operaciju oko stadiona Santiago Bernabéu, što je rezultiralo zapljenom 281 sezonske ulaznice Real Madrida i 'otvaranjem' 20 ulaznica za preprodaju nakon utakmice.

Policajci su reagirali nakon što su otkrili nekoliko pojedinaca koji su vraćali kartice njihovim vlasnicima nakon što su ih koristili za obavljanje poslova tijekom utakmice. Prema policijskim izvorima, cijene tražene u tim transakcijama kretale su se od 500 do 3500 eura, ovisno o mjestu na stadionu.

Racija se dogodila na raznim lokacijama u blizini stadiona, gdje je identificirano nekoliko osoba koje su se, kako pišu Španjolci, sumnjivo ponašale'. Policija je pripremila pojačanu operaciju, predviđajući da će utakmica ovog opsega generirati veliku potražnju za ulaznicama.

Slučaj je sada u rukama administrativne jedinice, koja će pokrenuti odgovarajući postupak. Sa svoje strane, Real će analizirati slučajeve uključenih članova, s mogućnošću primjene internih sankcija koje bi mogle uključivati ​​trajno oduzimanje sezonskih ulaznica.

Ovo nije prvi put da se klub suočava sa sličnom situacijom. Prošlog svibnja predloženo je isključenje više od 100 članova zbog preprodaje ulaznica za utakmice s velikom potražnjom.

