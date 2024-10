Krunoslav Rendulić, poznati hrvatski nogometni trener Sabaha, petoplasirane momčadi azerbajdžanske elitne nogometne lige, gostovao je u novom podcastu Net.hr-a. Javio nam se iz Azerbajdžana i pričao s nama o aktualnostima, vrućim temama. Kruno je komentirao i ušao u meritum stvari što se tiče trenerske struke u Hrvatskoj, za koju nema strpljenja.

Foto: Profimedia

Smjena Rajka Vidovića na klupi Gorice četvrta je smjena u SuperSport HNL-u, a tek je završila prva četvrtina prvenstva. Je li trenerska struka u Hrvatskoj podcjenjena i što bi se, osim većeg srrpljenja, trebalo napraviti da treneri u Hrvatskoj više opstaju na klupama klubova? Zašto se više vjeruje strancima nego Hrvatima i je li manjak strpljenja rak rana hrvatske trenerske struke?

Foto: Profimedia

"Malo ću se sad našaliti i reći da ima više Talijana nego Hrvata u HNL-u, što se tiče trenera. Šalu na stranu, struka plaća danak nekim promašenim klupskim politikama. Jednostavno, ako dovedete nekog trenera, onda iza tog trenera morate stati, koliko god... čitam po medijima, ljudi puno negativnih komentara prema treneru Osijeka. Tamo je jasno struka stala iz trenera i klub je stao iza trenera. Mislim da je to neki putokaz kako klubovi isto trebaju stati iza trenera, ali to konkretno nije samo problem klubova koji brzo smjenjuju trenera, to je problem i HNS-a. Jednostavno, HNS je taj koji treba napraviti zakonski okvir da se to ne događa. Ako su nam puna usta naše struke i hvalimo je gdje god stignemo, u krajnjoj liniji pokazatelji su i rezultati reprezentacije koju vodi hrvatska struka i za koju igraju hrvatski igrači koji su ponikli u našim klubovima, onda to nije samo problem klubova, onda je to malo širi problem. Jednostavno, HNS treba pronaći način zaštititi struku i ljude u koju se toliko kunu", kazao je Krunoslav Rendulić, a o Mariju Totu, poznatom hrvatskom treneru koji bi bio pravo rješenje na klupi HNK Gorica, govori u kontekstu dobrog trenera i rješenja za HNK Gorica:

Foto: Profimedia

"Puno je kvalitetnih trenera, Hrvatska zaista ima jako puno kvalitetnih trenera i mislim da struka nije problem. Eto, sami ste nabrojali jako puno trenera. Nema sumnje da će Gorica izabrati pravog stručnjaka. Općenito, u HNL-u nedostaje strpljenja za hrvatsku struku".

O čemu smo sve razgovarali s Rendulićem u više od pola sata razgovora pogledajte u priloženom videu gore.

