Informacija kako se Ivan Rakitić oprašta od aktivnog igranja nogometa odjeknula je hrvatskim i regionalnim sportskim eterom. Međutim, Rakitić je sve demantirao i rekao kako konačnu odluku još nije donio i kako još ima puno posla prije nego što se umirovi. Više o tome čitajte - OVDJE. Podsjetimo, priča o umirovljenju izašla je nakon što je Rakitić snimljen kako plače nakon Hajdukove pobjede protiv Rijeke, a to je Ivan u svojoj objavi na Instagramu objasnio na način da su emocije dio nogometa.

Edin Džeko nije ostao imun na Rakitićevu objavu pa je jednim potezom, odnosno lajkom, zapalio maštu navijača Hajduka. Džeko je odlučio reagirati na Rakitićev post na Instagramu i na taj način dati Rakitiću podršku. Naravno, ne treba ni govoriti koliko je Džeko "tiha patnja" navijača Hajduka koji se nadaju da će Dijamanta vidjeti u dresu kluba s Poljuda.

Džeko se još od prošlog ljeta povezuje s Hajdukom, a špekulacije su se ponovo pojavile jer je izvijesno da će sjajni napadač iz Bosne i Hercegovine na kraju sezone napustiti Fenerbahce po isteku ugovora.

Navodno, upravo je Hajduk jedan od klubova koji je pokazao najveći interes da dovede Džeku koji u Dubrovniku ima i restoran, stoga se Split spominje kao njegova idealna sljedeća destinacija. Također, mediji pišu kako je Fiorentina ozbiljan kandidat za dovođenje Edina Džeke.

Navijači Hajduka su i reakciju Džeke na Rakitićevu objavu shvatili kao znak da se tu nešto događa i ponovo im se probudio optimizam da bi reprezentativac Bosne i Hercegovine nakon Istanbula mogao put Splita. Inače, Rakitić s Hajdukom ima ugovor do kraja ove sezone s opcijom da suradnju produži na još godinu dana.

Vrijedi spomenuti kako se u nedjelju igra zadnje kolo u Hrvatskoj gdje je Rijeka u "pole poziciji" za titulu u SuperSport HNL-u, ali Dinamo i Hajduk nadaju se nekom kiksu i čudu da dođu do trofeja. Rijeka je posljednji put naslov prvaka Hrvatske osvojila 2017., a ako im to za pet dana opet pođe za rukom, odnosno nogom, to će za HNK Rijeka biti drugi naslov prvaka Hrvatske u nogometu u povijesti.

