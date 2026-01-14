FREEMAIL
KRAJ IGRAČKOG PUTA /

Je li moguće? Pogledajte gdje bi Džeko mogao nastaviti karijeru, navijači oduševljeni

Je li moguće? Pogledajte gdje bi Džeko mogao nastaviti karijeru, navijači oduševljeni
Foto: Gonzales Photo/stefano Nicoli/imago Sportfotodienst/profimedia

U Bosni i Hercegovini istodobno jačaju nagađanja o mogućem povratku u Željezničar

14.1.2026.
19:18
Sportski.net
Gonzales Photo/stefano Nicoli/imago Sportfotodienst/profimedia
Edin Džeko mogao bi već ove zime napustiti Fiorentinu, gdje ove sezone nije dobio značajniju minutažu. Iako ima ugovor do ljeta, sve je izglednije da će potražiti novu sredinu u zimskom prijelaznom roku.

Talijanski mediji navode da je Fiorentina spremna na rastanak, ali ne želi Džeku poslati rivalima iz Serie A. Opcija Juventusa brzo je otpala, pa se sve više govori o odlasku izvan Italije.

U Bosni i Hercegovini istodobno jačaju nagađanja o mogućem povratku u Željezničar, klub u kojem je započeo karijeru. Džeko je u dobrim odnosima s klubom, a dolazak novog vlasnika i financijska stabilnost dodatno hrane tu ideju.

Iako službenih pregovora zasad nema, navijači već zazivaju povratak, a i lokalni mediji pišu da takav rasplet više nije nezamisliv.

