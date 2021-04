Hrvatski nogometni reprezentativci Andrej Kramarić i Josip Brekalo nakon sjajnih utakmica za svoje klubove upali su u najbolju momčad kola.

Ugledni njemački list Kicker već tradicionalno proglašava najbolju momčad kola, pogledajte kako izgleda nakon jučerašnjih utakmica:

David Alaba in Kicker's Bundesliga Team of the Week. pic.twitter.com/vQegYnlfAa

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 21, 2021