DERBI U DRUGOM PLANU /

Skandal u Italiji! Srpski reprezentativac želio napustiti igru, sudac ga uvjerio da nastavi

Skandal u Italiji! Srpski reprezentativac želio napustiti igru, sudac ga uvjerio da nastavi
Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Vlahović je bio šokiran i potresen, obratio se i glavnom sucu i želio napustiti igru

22.11.2025.
19:46
Sportski.net
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Utakmica Fiorentine i Juventusa u 12. kolu Serie A bila je vruća od samog početka. Navijači Fiorentine rasistički su vrijeđali srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića.

Naime, Vlahović je 2022. godine napustio Fiorentinu i za 83 i pol milijuna eura prešao u Juventus. Navijači Viola mu to nisu oprostili. U 19. minuti utakmice vrijeđali su Vlahovića povicima "Ti si ciganin!"

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Vlahović je bio šokiran i potresen, obratio se i glavnom sucu i želio napustiti igru. Utakmica je na kratko prekinuta. Sudac Daniele Doveri razgovarao je s Vlahovićem i oba kapetana te su uvjerili srpskog napadača da nastavi s utakmicom. 

U Serie A nisu rijeti ovakvi rasistički skandali. Vlahović se osvetio već u sudačkoj nadoknadi kada je asistirao sunarodnjaku Filipu Kostiću za pogodak Juvea.

POGLEDAJTE VIDEO: Pet Hrvata putuje na Svjetsko prvenstvo u karateu

