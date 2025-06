Šok za Slovake! Klub izbačen iz Europe, poznato zašto i tko će profitirati

Slovački klub DAC Dunajska Streda izbačen je iz Europe. Slovaci su trebali svoj europski put početi u drugoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali su izbačeni.

Naime, UEFA ne dozvoljava da više klubova s istom vlasničkom strukturom igra europska natjecanja, a DAC ima iste vlasnike kao i mađarski Györ koji je također u kvalifikacijama Konferencijske lige, a kako imaju veći europski koeficijent, oni ostaju, a Dunajska Streda otpada.

Za Slovake je ovo težak udarac jer do zamjene neće doći, ne mogu ubaciti drugi klub pa će tako imati tri predstavnika u Europi. DAC je u drugoj rundi trebao igrati protiv pobjednika dvomeča Urartu-Neman Gordno pa će tako taj pobjednik najviše profitirati i odmah ući u treću kvalifikacijsku rundu.

🚨 BREAKING



Slovakian 🇸🇰 media report that UEFA has made a decision to KICK OUT 🇸🇰 DAC Dunajska Streda from 🟢 Conference League.



Reason is multiple club ownership, as 🇸🇰 DAC have the same owner as 🇭🇺 Györ ETO who also participates in 🟢 UECL.



Since the Q2 draw has already…