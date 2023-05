Nogometaši Evertona spasili su se u posljednjem, 38. kolu, ispadanja iz engleske Premier lige, no bez tog cilja su ostali Leicester i Leeds.

Ranije je bilo poznato kako će put Championshipa, tamošnje druge lige, krenuti Southampton, a ove nedjelje su postala poznata i druga dva putnika u niži rang. U Premier ligi iduće sezone će umjesto njih igrati Burnley, Sheffield United i Luton.

Everton je prvoligaški status sačuvao vrlo teškom domaćom pobjedom protiv Bournemoutha od 1-0. Pogodak vrijedan ostanka u Premier ligi dao je Doucoure u 57. minuti, kada je odlično potegnuo volej s 20 metara i pogodio za delirij na Goodison stadionu. U ostatku utakmice Everton se gotovo isključivo branio te je uspio u tome iako je u nekim trenucima opasno visio protiv Bournemoutha.

Leicester je pobijedio West Ham 2-1 pred svojim navijačima, ali ta mu pobjeda ništa nije značila zbog uspjeha Evertona. Vodio je Leicester 2-0 golovima Barnesa u 34. i Faesa u 62. minuti nakon čega je očito samo osluškivao rezultat Evertona koji mu na kraju nije išao u prilog.

Leeds se također borio za očuvanje prvoligaškog statusa, ali nije uspio obaviti ni svoj dio posla, premda je ovisio i o drugim rezultatima. Tottenham je svladao Leeds u gostima 4-1 uz dva pogotka Harryja Kanea i po jedan Pedra Porra i Lucasa Moure. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nije bio u konkurenciji za Tottenham u ovom dvoboju.

Ranije su riješena sva pitanja na vrhu ljestvice. Manchester City je obranio naslov prvaka, dok su uz njega Ligu prvaka iduće sezone osigurali Arsenal, Manchester United i Newcastle.

Prvak Manchester City je poražen kod Brentforda s 0-1, što je sastavu Josepa Guardiole bio peti prvenstveni poraz u sezoni. Jedini gol dao je Pinnock u 85. minuti.

Arsenal je sezonu kraju priveo uvjerljivom domaćom pobjedom protiv Wolverhamptona od 4-0. Manje od uvodnih pola sata trebalo je Arsenalu za tri pogotka, dva je dao švicarski reprezentativac Xhaka, a jedan Saka. U nastavku su još pogađali Gabriel Jesus i Kiwior za Arsenal.

Manchester United je na Old Traffordu svladao Fulham 2-1 nakon preokreta. Gosti su poveli golom Tetea u 19. minuti, no do kraja poluvremena je izjednačio Sancho u 39. minuti, dok je domaćin tri boda osigurao u nastavku dvoboja kada je u 55. minuti za 2-1 pogodio Bruno Fernandes.

Newcastle je gostovao kod Chelseaja te je dvoboj završio bez pobjednika 1-1. Oba gola su postignuta u prvom dijelu, goste je doveo u vodstvo Gordon u devetoj minuti, dok je Trippier u 27. pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić za Chelsea je zaigrao od 70. minute.

Utakmicu s najviše golova odigrali su budući drugoligaš Southampton i Liverpool, koji se morao ove sezone zadovoljiti osiguravanjem tek nastupa u Europskoj ligi. Taj susret je ponudio čak osam golova, a završilo je 4-4. Southampton je do 72. minute vodio 4-2, a potom je unutar 100 sekundi primio dva gola. Diogo Jota i Gakpo su postizali golove za konačnih 4-4. Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car je ostao na klupi za pričuve Southamptona, dok Mislav Oršić opet nije bio u konkurenciji za igru.

Premier liga, 38. kolo:

Arsenal - Wolverhampton 5-0 (Xhaka 11, 14, Saka 27, Gabriel Jesus 58, Kiwior 78)

Aston Villa - Brighton 2-1 (Douglas Luiz 8, Watkins 26 / Undav 38)

Brentford - Manchester City 1-0 (Pinnock 85)

Chelsea - Newcastle 1-1 (Trippier 27-ag / Gordon 9)

Crystal Palace - Nottingham Forest 1-1 (Hughews 66 / Awoniyi 31)

Everton - Bournemouth 1-0 (Doucoure 57)

Leeds - Tottenham 1-4 (Harrison 67 / Kane 2, 69, Pedro Porro 47, Lucas Moura 90+5)

Leicester - West Ham 2-1 (Barnes 34, Faes 62 / Fornals 79)

Manchester United - Fulham 2-1 (Sancho 39, Bruno Fernandes 55 / Tete 19)

Southampton - Liverpool 4-4 (Ward-Prowse 19, Sulemana 28, 47, Armostrong 64 / Diogo Jota 10, 73, Firmino 14, Gakpo 72)

