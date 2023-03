Hrvatski nogometaši u utorak su navečer u prvih 15 minuta preživjeli tursku opsadu i na kraju na krilima genijalnog Matea Kovačića uzeli prva tri boda u skupini D kvalifikacija za EP 2024.

'Očekivao sam viđeno u Bursi'

Velike reprezentacije i kad ne igraju svoj najbolji nogomet pobjeđuju, a naši su nogometaši ipak na kraju zaslužili i više nego prolaznu ocjenu.

Doduše, da u prvih 10 minuta nije Hrvatska na vratima imala sjajnog Dominika Livakovića koji je imao dvije bravurozne obrane (ukupno 3 velike obrane u utakmici), Turci bi na Timsah Areni imali 2-0 već u uvodnim minutama. No, to već ulazi u sferu što bi bilo, kad bi bilo ili da je baba muško, zvala bi se Duško.

Za komentar utakmice u Bursi zamolili smo Dragana Skočića.

"Očekivao sam viđeno u Bursi. Dao sam si truda i pogledao utakmicu Armenije i Turske i tada sam vidio da jednostavno turska nogometna reprezentacija nije naš nivo. Iako, moram biti iskren i kazati kako su protiv Hrvatske pokazali ipak kvalitetu više u odnosu na susret s Armenijom ali vidio sam da ipak nisu momčad koja je u kvalitetnom rangu Hrvatske", kazao nam je u uvodu Dragan Skočić.

'Hrvatska je kvalitetnija od Turske u svim segmentima'

Što je bio ključ pobjede Hrvatske?

"Vrlo jednostavno - Hrvatska ima veću kvalitetu. Komplicirali smo prvih 15 minuta. Imali su dobar visoki presing ali sami smo si zakomplicirali život. Mogli smo to jednostavnije riješiti. No dobro, poslije toga smo se vratili i evidentno da je naša kvaliteta došla do izražaja. Recimo, kad sam gledao Turke protiv Armenije vidio sam jedino desnu polušpicu Undera, da on može nešto napraviti kao i Kadioglua, koji je igrao lijevog beka. No, Kadioglu je loš u obrani. Turci imaju generalno lošu, sporu obranu i uočio sam da se Turci teško mogu nositi s nama. Ma, bio sam totalno, stopostotno siguran da ćemo dobiti ovu utakmicu".

Zlatko Dalić napravio je tri promjene u početnom sastavu u prvih 11 - Stanišića je stavio desno u obrani, Barišića lijevo a Marija Pašalića u ofenzivnom dijelu igre. S tim je pogodio. Kako to komentirate?

"Pa dobro pogodio je. Kažem, išao je Zlatko Dalić s bočnima koji evidentno bolje igraju obranu. Mislio je da će to biti bolje i svakako je izbornik imao pravo. Možda ta dva ofenzivnija igrača koja mi imamo na boku Sosa i Juranović, umjesto njih je stavio dva malo defanzivnija. Jednostavno, to se isto pokazalo OK. Ali, toliko je Hrvatska bolja da su oni više pokušavali nešto na silu, stihijski nego... Možda eventualno su Turci mogli nešto iz prekida napraviti Soyuncu i Demirel. Sve ostalo je bilo na našoj strani. Ne mogu nam parirati ni u sredini ni nigdje. Opet ponavljam, imaju dosta sporu obranu. Bekovi su, taj Kadioglu koliko je god dobar prema naprijed loš je u obrani. Nisam vidio način kako bi nam dobili, jedino smo sami sebe u tih prvih 15 minuta mogli dobiti. Bolji smo i s ovih 3 boda apsolrvirali smo najtežu utakmicu u skupini D za nas u ovim kvalifikacijama. Jednostavno smo superiorniji nego sve momčadi u grupi."

Kova prvo ime utakmice

Mateo Kovačić je briljirao s dva gola...

"Drago mi je da je odigrao dobru utakmicu. Mateo nije nepoznanica niti je njegova predstava ništa čudno. Iako, kad igra za reprezentaciju dosta ga se zna kritizirati, prozivaju ga da on nije taj ali nije on bez veze u tako velikim klubovima. Možda jedino, po meni, za prošli sraz protiv Walesa mi je jedino žao što su svi navalili totalno bespotrebno na Kramarića".

Da, mediji su ga dosta razapeli jer u onoj prilici u prvom dijelu nije dodao Perišiću koji je bio u izglednoj poziciji s lijeve strane u polukontri, iako je malo prije toga zabio jedini gol Hrvatske u toj utakmici...

"Ta hajka na njega je bila totalno bezvezna i stvarno mi ga je bilo žao. Bilo je to potpuno nepotrebno i bezvezno... Bilo je tu nekih drugih stvari. Svakako ne bih izvukao njega i naveo ga kao glavnog krivca što smo u 93. izgubili dva boda u toj utakmici. Bez veze, nepotrebno, uopće nisam to razumio niti mi je jasno."

'Imamo veliku šansu za napraviti najviše u Rotterdamu'

Dominik Livaković je imao tri velike obrane protiv Turske...

"Važno je imati sigurnost na golu. Livi se razbranio i sigurno je važno imati takvog vratara. Mi smo, u stvari, napali sami sebe u prvih 15 minuta. Trebalo je to izvući. I zadnji udarac u sudačkoj nadoknadi isto je odlično skinuo. Dobro je imati vratara koji je pokazao sigurnost."

Slijedi Final Four Lige nacija u Rotterdamu u lipnju. Što očekujete?

"Imamo kvalitetnu momčad i nije slučajno da smo u vrhu svjetskog nogometa. Hrvatska ima veliku šansu. Ovaj sraz na Poljudu, to je više... Ponekad neku momčad zavara isto očigledna razlika u kvaliteti, kao što je zavaralo nas. Onda si dozvolimo gluposti u zadnjim minutama. Hrvatska ima kvalitetu, u najvišem smo rangu u Europi. Imao veliku šansu za napraviti najviše. Po meni, možemo i osvojiti Ligu nacija", zaključio je Dragan Skočić.