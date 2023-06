Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine porazom je otvorila Europsko prvenstvo kojem su domaćini Rumunjska i Gruzija, u Bukureštu su vršnjaci iz Ukrajine bili bolji s 2-0 (1-0).

Ukrajina U21 po jedan je pogodak postigla u svakom poluvremenu. Oleksij Kaščuk je nakon solo prodora u 19. minuti dao pogodak za 1-0, a u 48. je Danilo Sikan bio strijelac za 2-0.

Nakon utakmice je pred novinare izašao izbornik mladih Vatrenih Dragan Skočić.

"Najprije čestitam Ukrajini na pobjedi, a naravno da nismo zadovoljni ovim porazom. U prvom poluvremenu smo bili impresionirani i to smo platili olako primljenim golovima. Pogotovo nas je poremetio drugi pogodak, iako smo poslije prvog pogotka dobro reagirali, pritisnuli Ukrajince koji nisu mogli izaći iz šesnaesterca. Imali smo problem s tranzicijama Ukrajinaca, pogotovo se potvrdilo da imamo probleme u obrani. Nekim dijelovima u našoj igri mogu biti zadovoljan, ali rezultatom ne mogu. Međutim, riječ je o novoj momčadi, imamo prostora za napredak. Pred nama su dvije utakmice, idemo dalje", rekao je Skočić, prenose službene stranice HNS-a, pa se osvrnuo na probleme u momčadi.

"Imamo jako talentiranu mladu momčad, ali nedostajao nam je respektabilan broj igrača, pogotovo u obrani. I to igrača su teško zamjenjivi. Fazom napada sam dosta zadovoljan, kreirali smo puno toga. U obrani smo imali propusta, ali s obzirom na situaciju to je možda i bilo očekivano. To su dječje bolesti, vjerujem da smo puno naučili, sad treba dečke vratiti jer ovo je dobra momčad."

Slijedi nam Španjolska.

"Najprije moramo dobro analizirati ovu utakmicu, a onda se adaptirati na Španjolsku. Riječ jer, naravno, o respektabilnoj momčadi, ali možemo se vratiti. Ne želim pojedinačno analizirati igrače, svatko je od njih dao maksimum."

Na utakmicu se osvrnuo i igrač Luka Stojković:

"Nismo bili koncentrirani u obrani, primili smo dva pogotka, uoči kojih je u igri bilo dosta rupa. Ušli smo u utakmicu sa strahom, bez samopouzdanja. U nastavku utakmice smo igrali puno bolje, do drugog pogotka Ukrajinaca dominirali, imali nekoliko jako dobrih prilika, ali kad neće onda neće. Nije još ništa gotovo, još uvijek možemo proći skupinu. Znamo da je Španjolska jaka momčad, ali spremit ćemo se i vjerujem da ćemo dati sve od sebe da u dvije preostale utakmice ostvarimo plasman u drugi krug natjecanja."