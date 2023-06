Hrvatska - Ukrajina

0-2

Hrvatska: Kotarski - Sigur, Franjić, Perković, Čolina - Bulat, Pršir, Kačavenda - Baturina - Beljo, Frigan

Ukrajina: Trubin - Sič, Talovjerov, Batahov, Vivčarenko - Bondarenko, Bražko - Kaščuk, Krijskiv, Braharu - Sikan

Hrvatska U-21 reprezentacija porazom od Ukrajine 2-0 otvorila je nastup na Europskom prvenstvu.

Ukrajinci su prvi zaprijetili, probili su lijevu stranu i išao je ubačaj u pet metara, gdje malo nespretno reagira Perković, koji to odbija u korner, nakon kojeg ipak otklanjamo opasnost. Malo smo toga od mladih Vatrenih vidjeli u prvih 15-ak minuta, uglavnom su prepustili inicijativu Ukrajincima i stali iza lopte. U 16. minuti napokon smo vidjeli nešto od Hrvatske, Frigan je opalio s 20-ak metara, ali je to blokirala obrana Ukrajine.

Ukrajina je povela u 19. minuti kada je Kaščuk primio loptu na 20-ak metara, pa prošao kraj naših Pršića i Franjića kao da ih nema pa zabio od vratnice pokraj Kotarskog. Samo tri minute kasnije dobili smo slobodan udarac na 20-ak metara, pucao je Bulat, a od živog zida se odbilo u korner. Čak je bio dojam da je jedan od igrača u život zidu igrao rukom, no sudac nije ni pomišljao pokazati na bijelu točku. U 30. minuti Ukrajinci su imali veliku priliku kada je Braharu prošao kroz hrvatsku obranu, pa dao Sikanu na pet metara, no njegov udarac je u posljednji trenutak blokiran. Najbolju priliku imali smo u 34. minuti kada je iz slobodnog udarca opalio Bulat čiji pokušaj krajnjim naporom brani Trubin. Opet smo zaprijetili u 41. minuti preko Frigana, no ponovno udarac ide preblizu čuvara ukrajinske mreže, što je bila i posljednja prilika u prvom poluvremenu.

Početak drugog poluvremena nije mogao gore krenuti, nakon ubačaja s desne strane, Sikan je u 48. minuti najviši u sredini i glavom pogađa za 2-0. Sikan je opet opasan pred našim golom u 52. minuti, no ovog puta udarac ide ravno u Kotarskog.

Nakon toga malo se probudili, pa u 61. minuti zaprijetili preko Belje, no otklonjena je nakratko opasnost. Frigan je vratio loptu u sredinu, nakon čega ona dolazi do Stojkovića koji s pet metara pogađa okvir gola. Opet smo opasni bili u 67. kada Frigan puca iskosa s desne strane, ali u vanjski dio mreže. U 75. minuti vidjeli smo još jednu propuštenu priliku Hrvatske kada je Beljo pucao, no još jednom se trese vanjski dio mreže. Do kraja više pravih prilika nije bilo, pa smo porazom otvorili Euro.

U subotu nas čeka dvoboj protiv Španjolske, dok u posljednjem kolu igramo s Rumunjskom. Iz skupine dalje prolaze dvije reprezentacije.