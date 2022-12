Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Brazilac Edson Arantes do Nascimento, poznatiji kao Pele umro je 82. godini.

Smrt jedinog čovjeka koji je tri puta kao igrač osvojio Svjetsko prvenstvo potvrdila je njegova kći na Instagramu.

"Volimo te do beskonačnosti, počivaj u miru", napisala je Kely Nascimento.

Pele je bio podvrgnut kemoterapiji otkako mu je u rujnu 2021. uklonjen tumor na debelom crijevu. Posljednjih tjedana stanje mu se pogoršalo, a nažalost, tri dana prije isteka ove godine stigla je vijest o njegovoj smrt. Bolnica Albert Einstein u Sao Paulu, gdje je bio na liječenju, objavila je kako je Pele preminuo "zbog otkazivanja više organa koji su rezultat progresije raka debelog crijeva povezanog s njegovim prethodnim zdravstvenim stanjem."

Od Pelea se u četvrtak dirljivim porukama oprostio nogometni svijet, a susreta s legendarnim Brazilcem prisjetio se i proslavljeni srpski nogometaš Dragan Džajić.

"Jako mi je žao. Bio je simbol nogometa i generacije, jednostavno neprikosnoven za sve. Puno ljudi mu se divilo i poštovalo ga, bio je i ostao fenomen. Plijenio je na terenu, kada je dolazio u goste, dočekivali su ga u stranim zemljama kao da je predsjednik države. Jako sam ga cijenio i tako će uvijek biti", rekao je Džajić za Kurir pa istaknuo da su Peleu i ostali veliki igrači tog vremena "skidali kapu":

"Da, sjećam se, Rio 1968. godine. Čak sam ga i ja jako htio vidjeti uživo. Svi su ga željeli vidjeti. Jašin i ostali, gledali su ga onako ispod oka, jer je zaista bio nešto posebno. Nikada neću zaboraviti te trenutke."

Pele je posljednju utakmicu za brazilsku reprezentaciju odigrao protiv Jugoslavije i Džajić je opisao kako je to izgledalo:

"Nevjerojatno. Cijeli stadion je plakao na njegovom oproštaju. Nema njemu ravnoga, on je za mene najbolji igrač svih vremena, iako je to stvar ukusa. Nedodirljivost na terenu, jasna vizija, pa kada su ga se svi ostali bojali, svima je sve jasno. To će ostati urezano u pamćenje i u povijest svjetskog fudbala."

Za kraj se Džajić prisjetio svog susreta s Peleom.

"To se ne zaboravlja. To se dogodilo na prijemu u našem veleposlanstvu u Brazilu. Prišao mi je, popričali smo jer sam ja bio kapetan Jugoslavije, a onda me je pitao jesmo li mu donijeli televizor koju su mu iz Jugoslavije obećali. Ja sam mu rekao da nisu poslali ništa. E, sad, ne znam jesu li mu možda naknadno poslali, ali znam da su mu obećali. Bio je jako susretljiv čovjek, na mjestu i pristojan. Velika je žal zbog odlaska takve veličine", zaključio je Džajić.