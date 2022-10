Neispunjena obećanja čelnika Paris Saint-Germaina glavni su razlog zašto je francuski nogometni reprezentativac Kylian Mbappe odlučio napustiti pariški klub, piše španjolski sportski list Marca.

"Čelnici kluba nisu učinili ono što su obećali kada su obnovili ugovor s Mbappeom, koji je postao najplaćeniji nogometaš na svijetu. Prvo obećanje je bilo da će Mbappe postati neosporni sportski vođa projekta, a to je podrazumijevalo odlazak Neymara iz PSG-a. Mbappe je već u srpnju želio pronaći rješenje i napustiti PSG, jer je Neymar automatski aktivirao klauzulu u ugovoru i produžio suradnju s prvakom Francuske do 2027. Bio je to Neymarov prkosan odgovor na namjeru da suigračima i klubu da ga se riješe - ne samo da ne odlazim, nego produljujem ugovor na još godinu dana", prenosi Marca.

Španjolski list podsjeća da je Mbappe produžio ugovor sa Parižanima u svibnju, a da bi ostao u klubu mobilizirani su svi nacionalni resursi, pa čak i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

Preveslali Mbappea

"Obnova ugovora s Mbappeom bila je ponos cijele zemlje. Mbappe je bio konzultiran pri odabiru Lusa Camposa za sportskog direktora, čelnici kluba su od njega tražili suglasnost da imenuje trenera Christophea Galtiera, a prije svega su ga uvjeravali da će Neymar, njegov veliki rival, neće dugo ostati u klubu iako je Brazilac imao ugovor do 2026. godine. Čelnici PSG-a uvjeravali su Mbappea da imaju 500 milijuna eura za platiti Neymaru i Leu Messiju u slučaju da francuski napadač zatraži dva njegovi suigrači da napuste klub. Mbappe nije izdvojio Messija, ali jest Neymara, s obzirom da njegov nedostatak profesionalizma šteti PSG-u”, navodi Marca.

Uprava PSG-a nije se mogla riješiti Neymara unatoč tome što ga je tijekom ljeta nudila klubovima diljem Europe, no učinak i visoka plaća brazilskog nogometaša od 30 milijuna eura neto bili su prepreka.

Mbappe je u PSG stigao u srpnju 2017. iz Monaca, prvo na posudbu, a iduće sezone je pariški klub otkupio njegov ugovor za ukupno 180 milijuna eura. U svibnju ove godine je produžio ugovor do 2024. premda se činilo kako će karijeru nastaviti u Real Madridu.

U dresu PSG-a do sada je upisao 229 nastupa i postigao 182 gola što ga čini drugim strijelcem u povijesti kluba. Ispred njega je tek Urugvajac Edison Cavani sa 200 golova.