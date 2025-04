Je li se Lokomotiva već oprostila od Kranjčevićeve? Evo kada bi napokon mogli krenuti radovi

Vrijeme leti, a o početku gradnje stadiona u Kranjčevićevoj još uvijek ništa. Privremeni dom Lokomotive pred velikom je rekonstrukcijom, Grad Zagreb trebao bi napraviti pravu ljepoticu, sve je spremno da započne s gradnjom, ali još uvijek se čeka "prva lopata". RTL Danas prije mjesec dana je doznao od Stanka Kordića, pročelnika Gradskog ureda za obnovu, izgradnju i graditeljstvo, kako je to sredina travnja, no izgleda da će se taj termin još pomaknuti.

Prema pisanju Sportskih novosti, početak gradnje u Kranjčevićevoj bliži je kraju travnja. Naime, Lokomotiva nije još odigrala posljednje domaćinstvo, porazom od Rijeke (0-1), već će odigrati još dvije utakmice na Kranjčevićevoj, tvrdi isti izvor. Lokosi, nakon gostovanja kod Hajduka, imaju dvije domaće utakmice. Prvo na Kranjčevićevoj 18. travnja dočekuju Slaven Belupo, a onda četiri dana kasnije ugostit će Šibenik. Te dvije utakmice, prema Sportskim novostima, trebale bi se još igrati na Kranjčevićevoj, pa bi rušenje bilo odgođeno za kraj travnja.

Ponedjeljak je bio zadnji dan za predaju žalbi na odabir nadzora građevinskih radova. Ako do kraja dana ne bude žalbi, bit će potpisan ugovor o početku radova. U slučaju žalbi, Lokomotiva bi mogla ostati na starom mjestu do kraja sezone. Ostatak je još za vidjeti do sredine mjeseca hoće li biti zalutalih pošiljki. Lokosi nakon toga imaju još dvije domaće utakmice protiv Istre 3. svibnja i Dinama dva tjedna kasnije. Vjerojatno će Lokomotiva s Dinamom odigrati na Maksimiru, a pitanje je što s utakmicom protiv Istre. Tako da bi se gradnja još naknadno mogla prebaciti i na početak svibnja, no ako je vjerovati izvorima da radovi počinju u travnju onda je izgledniji 22. travnja.

