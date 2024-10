Naša novinarka briljirala u Salzburgu. Razotkrila Lijndersa i otkrila što je s Petkovićem

Donna Diana Prćić izvještava iz Salzburga za RTL. Sutra s početkom u 21.00 Dinamo igra 3. kolo Lige prvaka protiv Red Bull Salzburga, a naša vrijedna Donna danas je bila itekako aktivna na dvije pressice, kao i poslije u javljanju za RTL-ovu središnju emisiju RTL Danas. Prva pressica je bila ona RB Salzburga.

Pressica RB Salzburg

Počela je u 13.00, a na njoj je Donna postavila 4 pitanja treneru prve momčadi Pepijnu Lijndersu. Time ga je, kako to popularno volimo reći - razotkrila stratega RB Salzburg. Lijnedrs je iznenadio odgovorima na Donnina pitanja.

Salzburg je u prošloj europskoj utakmici teško stradao od Bresta (4-0), a bez pobjede je u zadnjih pet utakmica u glavnoj fazi Lige prvaka. Zadnji koji je pao u Mozartovu gradu bio je baš Dinamo u listopadu 2022.

Niste imali dobar start u sezonu, ali proteklog vikenda vratili ste se s pobjedom protiv Altacha.

Je li Dinamo Zagreb izazov za vas i postoji li u Dinamovom rosteru igrač na kojeg posebno obraćate pozornost?

"Imali smo dobar start u sezonu, ali proteklih mjesec dana je bilo teško", izjavio je Pepijn Lijnders uvodnom rečenicom.

"Start je bio dosta dobar. Rezultat i izvedba su nam bili odlični. Što se tiče Dinama iz Zagreba, napad je vrijedan pažnje. Petković je jedan od igrača na koje obraćamo pozornost, nije startao u Dinamovoj prošloj utakmici u prvenstvu. Čuo sam neke glasine da neće možda putovati u Salzburg, ali vidjeli smo da putuje. I Baturina naravno, wow, kakav je to talent. Ne samo oni, dosta je tu kvalitete u rosteru Dinama. I trener naravno, promjena trenera je donijela novu organizaciju i stil igre. Itekako kože miksati sustav, protiv Monaca je igrao s petoricom iza. Tad su igrali 5-3-2, dok su protiv Istre igrali 4-3-3 i 4-1-4-1. Protiv nas će izabrati vjerujem pravi sustav, ali vjerujem i da ćemo ih mi napasti na pravi način, bez obzira na sustav kojeg igrali", kazao je našoj Donni Diani Prćić.

Također, postoji povezanost između hrvatskih igrača i Salzburga. Prošle sezone preko Luke Sučića, pa Roka Šimića, a sad je tu isto talentirani Oliver Lukić. Računate li na njega za utakmicu?

"Oli je veliki talent. Debitirao je u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Jako je mlad, ali trenira s nama i kad trenira, vidi se koliko kvalitete posjeduje i na koji način, posjeduje pravi mindset. Hrvatska ima mnogo dobrih igrača koji su igrali ovdje, a mi smo sretni što je jedan takav kod nas. On je igrač za budućnost".

Stvara li vam pritisak što Dinamov trener Nenad Bjelica poznaje dobro austrijski nogomet i kako gledate na hrvatsku ligu?

"Naravno da je to prednost za Bjelicu, zna što očekivati i što poduzeti u datom trenutku. Pripremit će momčad najbolje što može. Igrao je često ovdje i zna sve. Sigurno da ima dosta iskustva. Što se tiče lige, igrate sad protiv prvaka, takva liga mora da je onda dobra i izazovna za svakog".

S jednom izjavom Pepijn Lijnders u potpunosti je iznenadio, onom o domaćem 4-0 porazu Bresta. Za njega je to bila dobra prezentacija njegovih igrača, Smiješno, ali istinito...

Bjelica je bio na potezu

"Zadnji domaći poraz od Bresta 0:4 izgleda jako ružno, ali koliko god to možda smiješno zvuči, mislim da smo dobro odigrali tu utakmicu. Bolje nego kod Sparte. Znam za podatak da Salzburg doma nije pobijedio u Ligi prvaka već dvije godine i sve moramo napraviti kako bi se zaustavio taj crni niz", rekao je pa dodao:

"Moramo uložiti dodatan trud i energiju da to zaustavimo. To će od nas tražiti i vrlo hrabru predstavu u srijedu. Isto tako, europski izazovi ne opraštaju, u njima treba maksimalno koristiti sve prilike na mogućem putu do pobjede."

Na red je došla i pressica Dinama navečer, na kojoj je bio strateg Nenad Bjelica, koji neće sutra biti na klupi Dinama jer je dobio crveni protiv Monaca.

Evo samo još nastavno, kako ste sad spominjali Petkovića, a prije toga i oko Baturine trener Salzburga je baš rekao na koga najviše obraća pozornost i da je to upravo Petković. I da komentirate, on je rekao baš za Baturinu danas 'talent wow'!

"Nije rekao ništa drugo što svi svjetski skauti i svi svjetski klubovi ne vide. Baturina je i pokazuje na kraju krajeva da je veliki talent. Još je mlad, mora još puno raditi na sebi i mora se dokazivati iz utakmice u utakmicu. Znaju moji igrači, to sam već rekao dvaput ove sezone - linija između pukovnika i pokojnika je jako kratka i jako tanka. Time sam im htio reći da se mora iz dana u dan dokazivati i to znaju naši mladi igrači. Imamo ih jako puno, moraju nastaviti s kvalitetnim igrama pa tako i Martin isto. Sretni smo da ga imamo, ali sretni smo da imamo sve druge igrače i ako sutra ne bude bilo Petkovića, imamo Kulenovića koji je drugi hrvatski najbolji strijelac. To moramo poštivati i vjerujemo mu sto posto i vjerujemo da će se onako baš dobro potući s obrambenim igračima Salzburga."

Javljanje UŽIVO

Nakon toga, Donna se javila u sportskim minutama RTL-a Danas UŽIVO i otkrila sve tajne iz tabora hrvatskog prvaka.

