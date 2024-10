Bjelica protiv Salzburga neće biti na klupi Dinama: 'To neće biti nikakav problem'

U srijedu 23. listopada Dinamo igra u gostima protiv Red Bull Salzburga. Ključna je to utakmica za momčad Nenada Bjelice u Ligi prvaka.

"Zadnja tri dana smo pokušali rekuperirati momčad i pripremiti dobro za utakmicu. Svi smo ovdje, sad tko će nastupiti tko neće vidjet ćemo sutra, ali poslije utakmice u Puli nije bilo nikakvih problema s igračima. Igrači koji su bili ozlijeđeni, Nevistić, Petković, Baturina većinom će biti na dispoziciji, ali sutra pred utakmicu ćemo odlučiti tko u kojem trenutku će biti određen da pomogne momčadi", rekao je Bjelica.

"U dobroj smo atmosferi, dečki su motivirani, vjerujem da smo ih uspjeli osvježiti nakon Pule i vjerujem da ćemo to i pokazati sutra na terenu", dodao je trener nakon kojeg je riječ dobio i Stefan Ristovski.

"Sigurno nas čeka jedna teška utakmica, mislim da u ovom natjecanju nema lakog protivnika. Igramo protiv dosta mlađe ekipe, ako se ne varam i najmlađe u ovom natjecanju. Čeka nas jedna zahtjevna, fizička utakmica za koju trebamo biti spremni. Također jedan protivnik koji se može pobijediti i ja se nadam da ćemo uspjeti u tome."

Kolika je prednost za Dinamo što se tiče pomlađene momčadi Dinama?

"Vidjet ćemo sutra na terenu, može se u teoriji reći to je nekakva prednost ili nije, a onda na terenu bude nešto potpuno drugo. Definitivno je to jedna kvalitetna momčad koja ima veliku vrijednost, igrači sakupljeni sa svih strana svijeta. Skautska služba Salzburga je poznata kao jedna vrlo kvalitetna skautska služba koja pronalazi igrače na svim dijelovima svijeta i onda oni te igrače adaptiraju na svoj sustav. Salzburg je uvijek bio mlad, istina je da su uvijek imali jedno dva tri iskusna igrača koji su onda te mlade vodili sada to nije slučaj. U Salzburgu je ovog ljeta bilo puno promjena, novi trener novi sustav i sigurno da svima njima treba malo vremena za adaptaciju."

'Je li rezultatska kriza Salzburga zamka za Dinamo?'

Salzburg trenutno ne stoji dobro rezultatski, no je li to neka zamka za Dinamo kako vi to vidite?

"Mi vjerujemo da u svakoj utakmici možemo napraviti nešto. Došao nam je Monaco koji je imao sjajan niz pa smo vjerovali da ga možemo pobijediti i bili smo blizu pobjede. Tako će biti sutra i u svim preostalim utakmicama - nema protivnika koji je nepobjediv, u svakoj utakmici možete uzeti tri boda. Vjerujemo da ćemo sutra imati svoju šansu za to. Trebat ćemo naporno raditi i svih 11 igrača će morati biti na jednom visokom energetskom nivou, biti puno bolji nego što smo bili u Puli. Šanse za pobjedu uvijek postoje, neovisno o formi Salzburga ili bilo kojeg drugog protivnika."

Kao trener nemate dobar omjer sa Salzburgom nalazite li u tome dobar motiv?

"Apsolutno, motiviran sam da to sutra bude prvi put i da se Dinamo vrati kući s tri boda, učinit ćemo sve da tako bude."

Sutra umjesto vas trener Jumić, je li i to dodatna motivacija?

"Ima iskustva već iz Njemačkoj. Tri puta je bio tijekom moje godine, već me zamijenio. Igramo Ligu prvaka ako nismo motivirani onda ne trebamo tu ni biti. Ono što trebamo je pokazati vjeru u igrače i to smo pokazali, Vjerujemo u našu momčadi i tko god istrči siguran sam da će dati svoj maksimum. Ja kao trener već tri dana radim na ovoj utakmici i igrači znaju točno kako ja razmišljam, a to što tih 90 min neću biti na klupi uz njih mislim da neće biti nikakav problem."

Situacija s Petkovićem i Nevistićem?

"S Nevistićem bolja nego s Brunom. Postoje šanse da sutra Nevistić nastupi, a što se tiče Brune, teško je vjerovati da će on startati sutra. Možda ćemo ga koristiti u nekom trenutku u utakmici. Volio bi da ga ne moramo koristiti. Imamo jako puno utakmica ispred sebe još do kraja ove jeseni i trebat će nam Petković. On nije u optimalnom stanju tako da vidjet ćemo u kojoj ćemo ga mjeri koristiti.

Vi ste uvijek zadovoljni s bodom?

"Ne."

Stefane (Ristovski) vi kao jedan od iskusniji igrača Dinama što vidite kao prednost u toj priči u odnosu na ovu mladu ekipu Salzburga i u odnosu na ono što ste vidjeli od njih u ovim analizama do sada.

"Ne vidim nikakvu premoć na teren. Nitko te ne pita koliko imaš godina. Gleda se krajnji rezultat tako će biti i sutra. Htio sam s time reći da će biti jako zahtjevno, fizička utakmica sigurno. Jedino to mogu reći da će biti tako, ali ponavljam, nemamo nikakvu prednost. Jednostavno trebamo izaći s pravim snagama i dokazati po ono što smo došli."

Koliko vam je utakmica Salzburga i Bresta bila nekakav uzorak za pripremu ove utakmice i način na koji je Brest došao do pobjede ovdje?

"Pa ne samo ta utakmica, mi smo pogledali zadnjih šest sedam utakmica Salzburga. Gledali smo ih uživo jednu utakmicu tako da imamo sve informacije o njima. Znamo njihove kvalitete, znamo gdje se trebamo čuvati i na što trebamo pripaziti. Ta utakmica, ako konkretno pričamo o toj utakmici protiv Bresta, taj rezultat je 'Duda varalica'. Ta utakmica nije bila za 0-4, ona je mogla potpuno drugačije završiti. Salzburg je u toj utakmici bio vrlo konkurentan i imao jako dobre šanse kod 0-0 ili kod 0-1, ali je bio neefikasan tako da neće nas zavarati to, znamo snagu Salzburga.

Jeste skloniji sutra ići s tri stopera ili se držati onoga što igrate u HNL u, a to je četvorka iza.

"Sutra ćete vidjeti kad dobijete prvih 11, onda ćete vidjeti što želimo i kako želimo."

Sutra će biti nešto slično kao u Münchenu, barem po pitanju navijača, dolaze Boysi, ali ovdje ima i puno domaćih navijača Hrvata koji kupuju karte. Kolika je to motivacija?

"Sigurno će nam biti jedan motiv više. Navijači su uvijek bili uz nas, ja se nadam da će tako i biti do kraja, da će nas bodriti i da će biti naš dvanaesti igrač, a na nama je da to pokažemo i dokažemo da vrijedimo i da želimo pobijediti sutra."

