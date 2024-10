Bjelica komentirao pohvale trenera Salzburga za Baturinu i pojasnio situaciju oko Petkovića

Dinamo u srijedu 23. listopada u trećem kolu novog izdanja Lige prvaka igra u gostima protiv Red Bull Salzburga.

Plavi se nakon poraza kod Bayerna te remija protiv Monaca, nadaju i prvoj pobjedi u ovom natjecanju, a utakmicu je iz stožera Dinama najavio Nenad Bjelica kojemu je dva ključna pitanja postavila i RTL-ova Donna Diana Prćić.

Kolika je prednost za Dinamo što se tiče pomlađene momčadi Dinama?

"Vidjet ćemo sutra na terenu, može se u teoriji reći to je nekakva prednost ili nije, a onda na terenu bude nešto potpuno drugo. Definitivno je to jedna kvalitetna momčad koja ima veliku vrijednost, igrači sakupljeni sa svih strana svijeta. Skautska služba Salzburga je poznata kao jedna vrlo kvalitetna skautska služba koja pronalazi igrače na svim dijelovima svijeta i onda oni te igrače adaptiraju na svoj sustav. Salzburg je uvijek bio mlad, istina je da su uvijek imali jedno dva tri iskusna igrača koji su onda te mlade vodili sada to nije slučaj. U Salzburgu je ovog ljeta bilo puno promjena, novi trener novi sustav i sigurno da svima njima treba malo vremena za adaptaciju."

Evo samo još nastavno, kako ste sad spominjali Petkovića, a prije toga i oko Baturine trener Salzburga je baš rekao na koga najviše obraća pozornost i da je to upravo Petković. I da komentirate, on je rekao baš za Baturinu danas 'talent, wow'!

"Nije rekao ništa drugo što svi svjetski skauti i svi svjetski klubovi ne vide. Baturina je i pokazuje na kraju krajeva da je veliki talent. Još je mlad, mora još puno raditi na sebi i mora se dokazivati iz utakmice u utakmicu. Znaju moji igrači, to sam već rekao dvaput ove sezone - linija između pukovnika i pokojnika je jako kratka i jako tanka. Time sam im htio reći da se mora iz dana u dan dokazivati i to znaju naši mladi igrači. Imamo ih jako puno, moraju nastaviti s kvalitetnim igrama pa tako i Martin isto. Sretni smo da ga imamo, ali sretni smo da imamo sve druge igrače i ako sutra ne bude bilo Petkovića, imamo Kulenovića koji je drugi hrvatski najbolji strijelac. To moramo poštivati i vjerujemo mu sto posto i vjerujemo da će se onako baš dobro potući s obrambenim igračima Salzburga."

