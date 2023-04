Dominik Livaković prema svemu sudeći karijeru neće nastaviti u Galatasarayu. Iako se zadnjih tjedana pričalo o interesu turskog diva za hrvatsku reprezentativnu jedinicu, turski Aspor prenosi kako od toga neće biti ništa, tvrde njihovi izvori iz Španjolske.

Španjolski Elgo Digital tvrdi da 'hrvatski vratar karijeru želi nastaviti u La Ligi te da financijski aspekt u ovoj situaciji nije presudan faktor. Kao što se spominjalo još prošle godine, Villarreal je zainteresiran za Dinamovog vratara,a sada je ta situacija još izglednija s obzirom da u kadru imaju dva vratara - mladog Jorgensena (21) i prekaljenog Pepea Reinu (40).

Osim Villarreala, u priču se uključio i Real Sociedad. Baskijski klub ove sezone odlično kotira u prvenstvu i postoje šanse da zaigraju u Ligi prvaka sljedeće sezone. No, za vrat im pušu Real Betis koji ima samo 3 boda manje, te već spomenuti Villarreal koji je samo bod iza Betisa. Otegotna okolnost u priči sa Real Sociedadom je to što oni već imaju kvalitetnog vratara kojeg nemaju namjeru mijenjati, a to je Alex Remiro, pa s obzirom na to Livaković ne bi imao osigurano mjesto u početnoj postavi kada bi se odlučio za Sociedad.

Livaković zasad nije produžio ugovor sa Dinamom, trenutni vrijedi do ljeta 2024. godine, a u njoj se nalazi klauzula prema kojoj Livaković može otići za 10 milijuna eura.

Popularni ''Livi'' u Dinamu je od 2015. godine, u međuvremenu je postao ljubimac navijača i kapetan momčadi nakon odlaska Arijana Ademija, a ostaje za vidjeti jesu li ovo posljednji mjeseci hrvatske reprezentativne jedinice u HNL-u.