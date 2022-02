Srpski tenisač Novak Đoković započeo je svoj 359. tjedan na vrhu ATP ljestvice. Međutim, pitanje je do kada će biti na vrhu. Činjenica da se nije cijepio protiv koronavirusa već ga je koštala nastupa na Australian Openu, a pitanje je što će se događati u narednim tjednima.

Iako se priča oko Australije pomalo hladi, Đoković je i dalje u centru pažnje svjetskih medija. Američki novinar Mac Engel, koji radi kao kolumnist za Fort Worth Star-Telegram objavio je tekst koji je podigao dosta prašine u Novakovoj domovini.

Najveći problem tenisa

"Teniska zvijezda i antivakser Novak Đoković konačno je pronašao pravilo koje je iznad njega", naslov je teksta u kojem je autor za osvrt na 'slučaj Đoković' iskoristio činjenicu da se u njegovu Dallasu uskoro igra teniski turnir. Navodi kako ga svjetski broj jedan ne bi igrao niti da je primio tri doze cjepiva jer igrači njegova kalibra redovito preskaču turnire iz serije 250. Riječ je, inače, o turniru koji se ranije igrao u New Yorku, te je prvi iz ATP serije koji će biti odigran u Dallasu od 1989.

"On je najveća zvijezda svjetskog tenisa, ali i najveći problem tog sporta", poručuje i nastavlja.

"Uskoro će doznati, ako već nije, kako je Novaku Đokoviću više potreban tenis nego što je on potreban tenisu. Ovdje se ne radi o tome jesu li pravila dobra ili imaju smisla. To je druga priča. Riječ je o pravilniku koji on želi zaobići ili biti iznad njega, jer je on Novak Đoković. U ovom trenutku 999 od 1000 pravila ne vrijede za njega jer je on Đoković, ali se konačno pojavilo jedno koje je iznad njega", ističe autor i nastavlja.

Nije potreban tenisu

"Đoković je broj jedan na svijetu, ali i prije njega postojao je broj jedan i postojat će i poslije. Njegova nespremnost da se pridržava pravila koštala ga je mogućnosti da osvoji četiri Grand Slama 2022. i vjerojatno će ga držati iza Rafaela Nadala po broju GS naslova. Barem još godinu dana", dodao je i napomenuo kako je upitan njegov nastup na Roland Garrosu ako se pravila ne promijene.

"Bilo bi lijepo vidjeti najboljeg tenisača kako na Roland Garrosu igra protiv Nadala, Berrettinija i ostalih. Ono što će Đoković uskoro naučiti, ako već nije, je ista lekcija koju su naučili Tiger Woods, Naomi Osaka i drugi. Turniri koji su ih učinili bogatim i slavnim postojali su puno prije nego što su oni pojavili i postojat će i dugo nakon njih. Tenis je bolji kada igra Đoković, ali mu on nije potreban. Ili će se pravila mijenjati za njegov povratak na Grand Slamove ili će Đoković morati igrati po njima jer je konačno našao jedno iznad kojeg nije", završava se tekst.