Bližimo se kraju ljetnog prijelaznog roka, u kojemu će neke od najvećih nogometnih zvijezda na svijetu promijeniti klubove.

Glavna priča 'mercata' bio je odlazak ponajboljeg igrača na planeti Lionela Messija iz Barcelone u PSG, nakon što zbog financijskog fair playa nije uspio potpisati ugovor sa svojom Barcelonom, u kojoj je proveo cijelu karijeru.

Nakon Messija, najveću pažnju nogometne javnosti privlače slučajevi portugalskog superstara Cristiana Ronalda (36), koji je na izlaznim vratima Juventusa i na korak je do transfera u redove aktualnog engleskog prvaka Manchester Cityja za otprilike 30 milijuna eura.

Uz Ronaldov i Messijev, najviše pažnje ovo ljeto privlači transfer mladog francuskog napadača Kyliana Mbappea (22) iz PSG-a u Real Madrid. Mbappeu ugovor istječe sljedeće godine i 'Kraljevski klub' za njega je ovoga ljeta ponudio 170 milijuna eura.

PSG je po nekim pričama za njega namjeravao tražiti oko 200 milijuna, no Španjolci smatraju da će prihvatiti ovu ponudu, pogotovo jer ga mogu izgubiti sljedećeg ljeta bez da išta zarade na njemu.

Ova tri transfera zaokupila su pažnju nogometne javnosti pa su neki drugi transferi prošli poprilično nezapaženo, poput onoga belgijskog napadača Romelua Lukakua koji je 12. kolovoza prešao iz talijanskog Intera u engleski Chelsea za velikih 115 milijuna eura.

Bilo je za očekivati da će Lukakuov transfer privući puno veću pažnju, no s obzirom na to da se do dogodio ovoga ljeta, u po mnogima najčudnijem prijelaznom roku ikada, prošao je gotovo "ispod radara".

Romelu Lukaku

Isto se može reći i za transfer Jacka Grealisha koji je za okruglih 100 milijuna eura otišao u Manchester City.