U utorak navečer brzinom munje se svijetom proširila vijest da je Real Madrid poslao službenu ponudu za francuskog napadača Kyliana Mbappéa (22), koji se nalazi na izlaznim vratima PSG-a. Real je ponudio 160 milijuna eure, ali PSG nije dao zeleno svjetlo za transfer.

U srijedu je sportski direktor PSG-a Leonardo potvrdio da je Real poslao ponudu za Mbappéa, ali i otkrio da ju oni ne namjeravaju prihvatiti.

"Odbili smo njihovu prvu ponudu, no ako ispune naše zahtjeve vidjet ćemo što će se dogoditi. Čini se kao da Real ima strategiju po kojoj želi da ih mi odbijemo kako bi pokazali da su pokušali sve i onda će čekati da im Mbappé dođe besplatno sljedeće godine. Real je ponudio 160 milijuna, a to je daleko od naše cijene za Mbappéa. To je manje od onoga što smo mi platili za njega 2017. godine", kazao je Leonardo.

Priča je u četvrtak dobila nastavak. Naime, Fabrizio Romano objavio je da je real Poslao novu ponudu koja uključuje 170 milijuna eura i dodatnih deset u bonusima. Talijanski stručnjak za transfere dodao je i to kako izvori iz Madrida vjeruju kako je ovo konačna ponuda te da Mbappé želi igrati samo za Real, ove ili iduće sezone.