U Prvoj utakmici 2. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je protiv prvaka Sjeverne Makedonije Škupija u Maksimiru odigrao 2-2 (1-1).

Goste je u prednost doveo Queven (25), poravnao je kapetan Dinama Arijan Ademi (44), da bi vodstvo domaćima donio Bruno Petković (86), ali konačnih 2-2 postavio je Renaldo Cephas (89).

Bila je to siromašna utakmica u kojoj Dinamo nije uspijevao probiti čvrstu obranu Škupija. Protok lopte kod momčadi Ante Čačića bio je vrlo spor, pa su gosti lakoćom zatvarali sve prilaze svom golu. S druge strane, Škupi se orijentirao na pokušaje iz protunapada, a jedan takav je sredinom prvog poluvremena donio i rezultat.

Ludogorec s lakoćom

Dinamo je sretno i spretno došao do izjednačenja pogotkom Ademija, a u drugom su poluvremenu Modri bili znatno bolji od makedonskog predstavnika. Do vodstva dolaze tek u 86. minuti, kada je lopta sretno stigla do Petkovića koji je bio precizan za 2:1. Ipak, tri minute kasnije Škupi dolazi do izjednačenja pogotkom Cephasa. Livaković je prerano izletio sa svojih vrata i tako omogućio Makedoncima da dođu do poravnanja.

I dok se Dinamo mučio sa Škupijem, njihovi potencijalni protivnici (Ako prođu protiv Škupija), Ludogorec, rasturio je irskog predstavnika Shamrock Roverse. Bugari su slavili s 3:0, dva pogotka postigao je Sotiriou, dok je jednom precizan bio Thiago. U ostalim utakmicama nije bilo velikih iznenađenja, a dio pretkvalifikacijskih susret odigrat će se i u srijedu.

Utorak:

Qarabag - Zuerich 3-2 (Kady 17, Wadji 36, 65 / Kamberi 65, Kryeziu 85-11m)

Pjunik - F91 Dudelange 0-1 (Hadji 72-11m)

Žalgiris - Malmo 1-0 (Ourega 49)

Midtjylland - AEK Larnaka 1-1 (Svjatčenko 84 / Gyurcso 81)

Ludogorec - Shamrock Rovers 3-0 (Sotiriou 26, 35, Igor Thiago 90+4)

Linfield - Bodo/Glimt 1-0 (Millar 83)

Dinamo Zagreb - Škupi 2-2 (Ademi 44, Petković 86 / Queven 25, Cephas 89)

Srijeda:

HJK Helsinki - Viktoria Plzen

Maccabi Haifa - Olympiacos

Dinamo Kijev - Fenerbahce

Ferencvaros - Slovan Bratislava

Maribor - Šerif