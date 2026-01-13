Dobre vijesti za Dinamo. Ključni igrač ipak lakše ozlijeđen

U Dinamu mogu odahnuti. Iako su se u Modrom taboru svi zabrinuli kada je Matteo Pérez Vinlöf morao izaći s terena na subotnjem treningu, naknadne su pretrage ukazale da ozljeda ipak nije težeg oblika.

Naime, kako javlja Germanijaka, Šveđaninu peruanskih korijena stradalo je stopalo, no ozljeda nije težeg oblika te bi se Dinamov lijevi bek na teren mogao vratiti već za utakmicu Europske lige s FCSB-om, koja se igra u četvrtak 22.01. na Maksimiru. Dinamo će prije te utakmice odigrati i prijateljsku utakmicu protiv austrijskog Hartberga 15. siječnja.

Inače, isti portal javlja kako će FCSB, možda već i prije susreta s Dinamom, prodati i drugog bitnog igrača. Nakon što je Adrian Sut otišao u Emirate, u Al Ain, sad bi na Bliski Istok mogao i najbolji strijelac u prvom dijelu sezone Florin Tanase, koji navodno ima ponudu iz Saudijske Arabije.

Najbolji lijevi bek iz prošle sezone austrijske Bundeslige u Dinamo je stigao ovog ljeta iz Bayern Münchena u transferu teškom dva milijuna eura i odmah je zauzeo mjesto u prvoj postavi. Naknadno je Bruno Goda uspio izgurati mladog Šveđanina iz prve postave, no pred kraj sezone se Pérez Vinlöf uspio vratiti u udarnu postavu lidera prvenstva, za kojega je do sada nastupio na 15 utakmica.

