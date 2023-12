Chris Wilder će biti novi trener Sheffield Uniteda, kluba koji se nalazi na zadnjem mjestu engleske Premier lige, objavio je u utorak vlasnik momčadi Prince Abdullah.

Sheffield United je na zadnje mjesto pao nakon subotnjeg uvjerljivog 5-0 poraza kod Burnleyja koji je do tada bio na začelju ljestvice, a to je dovelo do otpuštanja Paula Heckingbottoma koji je menadžersku poziciju držao od ožujka 2021., kad je postavljen za privremenog trenera nakon sporazumnog raskida ugovora s tadašnjim trenerom Chrisom Wilderom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I tada je do smjene došlo kad je klub bio na začelju Premier lige, a povijest se ponavlja, samo u zamijenjenim ulogama. Heckingbottom je vratio Sheffield United u Premier ligu osvojivši s klubom prošle sezone drugo mjesto u Championshipu, ali je u ovoj sezoni u 14 utakmica ostvario tek jednu pobjedu i osvojio samo pet bodova.

Wilder je "dijete" Sheffield Uniteda u kojem je započeo svoju igračku karijeru i u klubu proveo najveći dio svog igračkog staža, a na menadžerskoj poziciji je u svom prijašnjem mandatu bio od 2016. do 2021. U tom je razdoblju već u prve tri sezone uspio dovesti klub od statusa trećeligaša (League One) do elitnog razreda te u svojoj prvoj sezoni u Premier ligi (2019./2020.) osvojio odlično deveto mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Chris je napravio velike stvari za klub i po mojem mišljenju on je najbolji čovjek na planeti za preuzimanje kormila u ovim okolnostima", rekao je za britansku medijsku platformu talkSPORT vlasnik Sheffield Uniteda Prince Abdullah.

Od odlaska iz Sheffielda u ožujku 2021., danas 56-godišnji Wilder je godinu dana bio na klupi Middlesbrough (2021. - 2022.) u Championshipu, a na istoj razini je od ožujka do svibnja ove godine je u 11 utakmica vodio Watford.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.