Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer kaznio je četiri kluba zbog ponašanja dijela navijača na dvobojima 20. kola, a Riječani su kažnjeni i za izgrede koje su navijači napravili u zaostaloj utakmici 4. kola protiv Gorice.

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 20. kola i odgođene utakmice 4. kola.

GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 20. kola Istra 1961 - Dinamo gostujući navijači (BBB) u 36. minuti zapalili jednu baklju, u 76. minuti četiri baklje te jer je nekoliko minuta nakon završetka utakmice, dok je dio igrača još bio na terenu, došlo do preskakanja ograde i utrčavanja u teren za igru dvojice gostujućih navijača (BBB), čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 1.100 eura.

HNK Hajduk se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 20. kola Hajduk - Rijeka, domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, zapalila u četvrtoj minuti dvije baklje, jednu bljeskalicu i jednu petardu, bačenu na prostor ispred tribine, u sedmoj minuti jednu baklju, u 17. minuti jednu bljeskalicu, u 20. minuti dvije baklje, u 27. minuti jednu dimnu kutiju, u 31. minuti dvije baklje, u 54. minuti jednu baklju, u 58. minuti jednu baklju, u 62. minuti dvije baklje, od 65. do 67. minute trideset i četiri baklje i sedam bljeskalica, zbog čega je sudac zaustavio igru u trajanju od dvije minute, u 69. minuti zapaljena je jedna baklja, te od 77. do 78.minute tri dimne kutije i jedan topovski udar, bačen na prostor ispred tribine. Od 70. do 71. minute gostujuća navijačka skupina Armada, smještena na južnom sektoru zapadne tribine, zapalila je jedanaest baklji, od kojih je pet ubačeno u teren za igru, a šest u prostor ispred tribine i atletsku stazu, te je sudac zaustavio igru u trajanju od jedne minute, u 75. minuti zapaljena je jedna baklja, bačena na prostor ispred tribine i atletsku stazu te su u 79. minuti zapaljene tri baklje, od kojih su dvije ubačene u teren za igru a jedna u prostor ispred tribine i na atletsku stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 7.700 eura.

Kažnjava se i zato što je domaća navijačka skupina Torcida od 45+1. do 45+3. minute uzvikivala “Smrdljiva Rijeko, šugavi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba” te “Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“ sve u trajanju oko dvije i pol minute, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 12.000 eura.

Istra 1961 se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 20. kola Istra 1961 - Dinamo, gostujući navijači (BBB) u 36. minuti zapalili jednu baklju, u 76. minuti četiri baklje, dok su domaći navijači Demoni u 70. minuti zapalili tri baklje, od kojih su dvije bacili na teren za igru te jer je nekoliko minuta nakon završetka utakmice, dok je dio igrača još bio na terenu, došlo do preskakanja ograde i utrčavanja u teren za igru dvojice gostujućih navijača (BBB) i jednog domaćeg navijača Demona, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 1.100 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 20. kola Hajduk - Rijeka, od 70. do 71. minute, gostujuća navijačka skupina Armada, smještena na južnom sektoru zapadne tribine, zapalila jedanaest baklji, od kojih je pet ubačeno u teren za igru, a šest u prostor ispred tribine i atletsku stazu te je sudac zaustavio igru u trajanju od jedne minute, u 75. minuti zapaljena je jedna baklja, bačena na prostor ispred tribine i atletsku stazu te u 79. minuti zapaljene su tri baklje, od kojih su dvije ubačene u teren za igru, a jedna u prostor ispred tribine i atletsku stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.300 eura.

HNK Rijeka se kažnjava zato što su na prvenstvenoj utakmici 4. kola Gorica - Rijeka pripadnici navijačke skupine Armade, smješteni na istočnoj tribini, u više navrata tijekom cijele utakmice gađali grudama drugog pomoćnog suca Vicu Vidovića, koji se kretao na liniji terena za igru ispred istočne tribine te je isti i pogođen grudom u dva navrata, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 1.000 eura.

Kažnjava se i zato što su pripadnici navijačke skupine Armade, smješteni na istočnoj tribini, u 45+3. minuti uzvikivali “Cigani, Cigani“, u trajanju od pet sekundi, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 4.750 eura.