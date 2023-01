Beljo je za Augsburg potpisao ugovor do lipnja 2027. godine, a njegov bivši klub Osijek trebao bi dobiti između pet i šest milijuna eura, te postotak od idućeg transfera.

"Dosta se brzo sve odvijalo, nije mi bilo lako odlučiti. Važna je to odluka, ne samo sportska nego i životna i naravno da smo svi, obitelj i ja, morali jako dobro o svemu promisliti. No, želim igrati na najvišoj razini, a u Njemačkoj mi se nudi takva prilika. Liga je među najboljima na svijetu, svaki vikend igraju se utakmice s odličnim protivnicima i to me je najviše privuklo jer se želim dokazati i na takvoj sceni, a u budućnosti, ako sve bude kako treba, napraviti još i veći iskorak," rekao je Beljo za klupsku stranicu Osijeka.

Beljo je u Osijek stigao 2019. godine iz Cibalije, a prije debija za prvu momčad nastupao je i za juniore te drugu momčad Bijelo-plavih. Bio je i na posudbi u Istri 1961, a za Osijek je ukupno zabilježio 35 nastupa uz devet pogodaka i tri asistencije.

"Pokazali su veliki interes, uvjeravali su me iz dana u dan, trener Enrico Maassen me zvao više puta i stvarno je i on dao sve od sebe da me dovede. Rekao mi je kako mu nedostaje takav profil igrača, visoki napadač koji je i tehnički potkovan za ono što on traži na terenu. Dodao je da se odlično uklapam u njegovu viziju i to mi je jako drago čuti. Ljudi su poslali po mene privatni avion, nisam to nikad doživio. Ne sumnjam da ću se brzo prilagoditi i dati svoj doprinos očuvanju bundesligaškog statusa svog novog kluba što je i osnovna zadaća," dodao je.

Augsburg se trenutačno nalazi na 14. mjestu Bundeslige sa 15 bodova, s jednim bodom više od zone ispadanja.

“Ponosni smo što se Beljo odlučio pridružiti našem klubu unatoč velikom interesu drugih klubova. Dobili smo snažnog središnjeg napadača, koji će svojom kvalitetom i snagom ojačati našu napadačku igru," kazao je sportski direktor kluba Stefan Reuter.

Nastavak njemačkog prvenstva je 20. siječnja, a dva dana kasnije Augsburg očekuje teško gostovanje kod Borussije Dortmund.