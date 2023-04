Jedan od onih igrača koji su nedavno poboljšali svoje ugovore s Dinamom bio je i Dino Perić, kome je bivši trener i sportski direktor kluba Ante Čačić upravo dao to poboljšanje, te od početka do kraja odradio taj posao...

Bitan nogometaš, stup obrane uz Josipa Šutala

Mišiću, Zagorcu i Ristovskom je, pak, važeći ugovor isticao u ljeto 2024. i njihove ugovore završila je Uprava kluba (započeo ih je Ante Čačić), dok je Perić početkom 2022. produžio do ljeta 2026., tako da se vjerojatno radilo o povećanju plaće...

Dino Perić itekako je bitan nogometaš Dinama koji će riskirati valjda i vlastito zdravlje radi uspjeha kluba i momčadi, odnosno sebe staviti u drugi plan za uspjeh ekipe kao takve. Tako je, recimo, u ožujku sa slomljenim palcem igrao protiv Rijeke.

Doduše, palac je slomio vlastitom krivicom kad je pod naletom bijesa udario u aluminijska vrata svlačionice nakon poraza Dinama od Istre na Aldo Drosini 1-0.

'To je pokazatelj koliko je, ne samo i meni nego i svima nama, stalo do Dinama", kazat će Dino Perić.

Ali opet, koliko bi ih igralo sa slomljenim palcem, a koliko bi odmah pristupilo nekom zdravstvenom tretmanu. Stisnuo je zube, odradio derbi s Rijekom 90 minuta, pa je nakon toga otišao na operaciju, a onda pauzirao samo Goricu...

Shit happens, kako se ono kaže, ali Dino Perić oduvijek je skupo plaćao svoje pogreške, kao što skupo plaća pogreške u obrani jer kad on pogriješi, to je često izgledna prilika, ako ne i gol za suparnika...

Kad pričamo o njemu, za Dinu novinari vole u šali reći da je, kojim slučajem, proveo više svog vremena na terenu nego terapijama, da je više igrao a ne se liječio, odavno bi igrao u nekom klubu "Liga 5". Šala nije daleko od istine...

Dino je uhvatio kontinuitet nakon ozljede, a uz to očito da ga Igor Bišćan, uz Josipa Šutala, Dininog partnera u zločinu na centralnoj stoperskoj poziciji, vidi kao stup Dinamove obrane. Dino u tekućoj sezoni ima na svom kontu 3 gola uz jedno dodavanje za gol, a skupio je 3032 minute u svojim nogama i pritom bio itekako dobar.

'Svjesni smo ideje Građanskog i tradicije koju je naslijedio Dinamo'

Dino Perić je portalu Net.hr dao opsežan intervju u kojem smo ga izrešetirali pitanjima, baš jesmo. No, dobro se Dino držao pola sata, podnio je sve naše rafale, kao da je imao pancirku. I bio je strpljiv.

"Ma pucajte, spreman sam", hrabro nam je poručio Dino Perić i razgovor je mogao početi:

NET.HR: Dino, odmah ono najbitnije - kako zdravlje?

DINO PERIĆ: Dobro je. Doduše, zadnjih nekoliko utakmica sam nešto bio lagano bolestan, iscrpljen, ali to je sad bolje i bolje, dolazi i to na svoje, a što se tiče privatnog života, tu je sve savršeno.

NET.HR: Sretan vam 112. rođendan kluba Dino. U srijedu je bila 112. obljetnica Građanskog. Jeste li svjesni te velike tradicije koje je Dinamo naslijedio od Građanskog i "purgerštine"?

DINO PERIĆ: Hvala na čestitkama. Naravno da sam i ja kao i moji suigrači svjesni te slavne povijesti svega što je Građanski značio i tada, te jedne ideje i tradicije, kao što smo svjesni što Dinamo danas predstavlja i znači ljudima. Svjesni smo, dakako i odgovornosti koju nosimo noseći ovaj dres i ponosan sam što sam dio tako velikog kluba, s tako velikom i bogatom poviješću. Kad se kaže 112. godina, to stvarno nestvarno zvuči.

NET.HR: Isto tako, Građanski ne predstavlja samo Zagreb i Purgere nego skriva i tu težnju za hrvatskim izričajem. Tadašnji navijači Građanskog - kibici imali su izraženi nacionalni identitet i deklarirali se prvenstveno kao Hrvati.

DINO PERIĆ: Da, zato i mislim da i mi moramo biti svjesni toga svega još i više.

NET.HR: Komentar utakmice protiv Varaždina. Poklonili ste sebi i navijačima za rođendan pobjedu od 2-0, jeste li zadovoljni sa izdanjem momčadi i svojim osobno?

DINO PERIĆ: Vidite i sami po rezultatima koji se događaju i kakvi su u HNL-u, niti jedna utakmica u ligi više nije lagana, ali nama su ta tri boda bila bitna jer smo u posljednjoj dionici prvenstva. Znali smo što su nam ova tri boda nosila. Sad smo na 12 bodova od Hajduka, a do kraja ima pet utakmica. Zadovoljan sam. Dosta sam iscrpljen, igrao sam i pod temperaturom neke utakmice tako da s moje strane to može bolje, ali pokušavao sam igrati što jednostavnije, fokusirati se više na obranu, ne primiti gol. I to je posljednjih 3 utakmice bilo dobro.

'Utakmice s Hajduk bude posebne emocije'

NET.HR: Je li trener Bišćan zadovoljan vašim izdanjima?

DINO PERIĆ: Nadam se da je, tek se upoznavamo. Trener je praktički tek došao i to u ne tako lagodnoj situaciji. Imali smo teške utakmice, Lokomotivu u gostima koju smo trebali pobijediti. Nije bilo ugodno jer Hajduk je stiskao. Sad smo se odmorili, ima vremena za upoznat se s ekipom bolje, tu su i pripreme pred nama. Bit će to dobro kao i svake godine.

NET.HR: U nedjelju na Poljudu možete i matematički osigurati titulu prvaka Hrvatske. Kako gledate na tu činjenicu kao i na to da naslov prvaka možete proslaviti u dvorištu najvećeg rivala?

DINO PERIĆ: Svakako smo svi svjesni što nam taj dvoboj, derbi nosi u nedjelju na Poljudu. Utakmice s Hajduk bude posebne emocije, derbi se osjeća u zraku puno dana prije utakmice. Tim više sad jer nama remi ili pobjeda znače i matematičku potvrdu titule, a što se tiče ovog vašeg nastavka pitanja... Ja kao igrač Dinama ne bi se volio naslađivati pred 25 - 30 000 ljudi. Osobno bih volio da mi kao igrači, kao klub, proslavimo taj naslov s našim navijačima, da ga proslavimo jer smo puno toga utkali u njega, puno je tu truda, treninga, odricanja bilo da bi stigli na milimetar od ciljne ravnine. Dug je i iscrpan to maraton bio za sve - i nas igrače i klub kao i navijače. Netko se možda voli naslađivati na Poljudu, ali meni to nije napeto. Ne bih volio slaviti titulu, ako do nje dođe naravno, na način da to radim da nekog palim, provociram, nego samo i isključivo zbog nas i navijača, jer to je zajednički uspjeh do kojeg smo došli zajedničkim snagama i pritom puno toga prošli. Baš smo se puno borili, sretni smo što smo došli blizu tituli, ali vjerujem da bi jednako guštali u Maksimiru. No, hajmo odigrati tu utakmicu pa ćemo vidjeti kako će završiti - nije dobro raditi ražanj dok je zec u šumi.

'Treba ostati dostojanstven i ponizan u pobjedi'

NET.HR: Diplomatski i gospodski odgovor...

DINO PERIĆ: Stvarno tako i mislim, nije ovo bilo populistički od mene... I to baš sad kad pričamo o tome, ovih dana općenito u razgovoru s mlađim suigračima, kad pričamo pokušavam im to objasniti. Znate, danas - sutra ne znamo što nam život nosi. Ne bih ni ja volio da se oni nama naslađuju na Maksimiru, u našem dvorištu, hramu, zbog bilo čega. Treba tu ostati dostojanstven i ponizan, treba biti sportaš i gospodin u jednom. Svi smo mi naši.

NET.HR: Da, ne treba šutati nekog na zemlji, hajmo to tako reći i dočarati nekako slikovitije...

DINO PERIĆ: Da, točno to.

'Boysi su nam vjetar u leđa'

NET.HR: Navijači su se mobilizirali, imat ćete jaku podršku na Poljudu...

DINO PERIĆ: Predivno je to za znati. Zato bi bilo možda i idealno dobiti tu utakmicu i to njima posvetiti, ne samo i ovu utakmicu nego općenito. Neću reći od kad sam došao, ali posljednjjih tri godine osjeti se nekako drugačija vibra i nas i Boysa... BBB-ovci su jedna od rijetkih navijačkih grupa koje su uz nas i kad ne ide. Svaka momčad ima loš period i rezultate, ali ne sjećam se da je itko od nas bio na udaru navijača. Neke druge grupe u tavim situacijama znaju krenuti gaziti po igračima, ali ne i oni. Maksimalno su nas zaštitili i bili nam podrška i oslonac. Bili su nam vjetar u leđa. Osjetila se ta pozitivna podrška od njih. Hvala im na tome, to je jedan još dodatni motiv igrati za ovaj klub, ponos i sve.

NET.HR: Volite li više igrati u liniji sa trojicom iza ili četvoricom, koji vam sustav više odgovara?

DINO PERIĆ: Sad kad imam iskustva i godina odgovaraju mi oba sustava. Ne pretendiram na neki određeni sustav. Igrao sam u oba sustava. U Europi je možda nekad zgodnije igrati s tri iza, ali oba su mi odlična. Bišćan trenutno, tako je bilo i sad protiv Varaždina, pretendira toj četvorici iza ali vidjet ćemo. Prilagodljivi smo, fleksibilni, fleksibilan je i on, nije rob sustava. Vidjet ćemo sve u budućnosti kad Europa dođe, u trenucima kad se budemo prilagođavali suparniku. Što god trener zamisli, mi ćemo to pokušati ispoštovati.

NET.HR: Kad bi vas netko pitao koja je najveća snaga vaše igre, što bi mu rekli?

DINO PERIĆ: Malo mi je teško o sebi na taj način govoriti, netko drugi bi lakše i objektivnije govorio o mojim dobrim i lošim stranama. Ne bih volio odgovoriti na to pitanje jer mi je glupo govoriti o sebi.

NET.HR: Skromni ste, to sigurno dolazi iz kućnog odgoja, od doma...

DINO PERIĆ: (Smijeh) - Znate kako je, nekad to i nije dobro. To mi govori uvijek moj tata i moji doma, nemoj toliko Dino biti skroman, nemoj ovo, nemoj ono... Ne mogu protiv sebe, što ću.

'Uf, nitko me ovako nešto još nije pitao'

NET.HR: Neka neka, lijepo je to. Stvarate li sami sebi pritisak u glavi prevelikim osobnim vlastitim očekivanjima i dosezima?

DINO PERIĆ: Uf, nitko me ovako nešto još nije pitao, dalo bi se razmišljati o tome... Ovako, ne bih rekao zbog osobnih visokih očekivanja nego, onako, kroz svoju karijeru vidim koliko ljudi oko mene se žrtvuju za tebe, za tvoj uspjeh, karijeru... Znači, obitelj, sestra i prijatelji, kao i moja supruga... Svi kolektivno proživljavaju samnom sve što i ti proživljavaš, u biti i onda taj moj uspjeh ne ovisi samo o tebi. I to je moda, hajmo reći ta neka stvar koja mi je bila onako, s kojom mi se teže nositi više nego s nekim mojim osobnim uspjehom ili vlastitim očekivanjima. Za mene, jedna odigrana utakmica za Dinamo veliki je uspjeh jer Dinamo ima ogromnu važnost. Koliko je samo onih koji žele igrati u Dinamu, koliko klinaca se želi slikati s nama, koliko ih nosi dres, koliko navijača nas prati i koliko Dinamo znači ljudima. Zato bih izdvojio više taj pritisak sastrane. Uspjeh i novac i sve to što nosi sa sobom ne uzimaš samo ti. Naravno da želiš pomoći doma, ljudima oko sebe. Roditeli se sekiraju radi mene da ja budem sretan, a ja se brinem radi njih da oni budu sretni. Eto, više bi tako to nekako zaokružio.

NET.HR: Imate dug korak, je li vam to prednost u igri ili ponekad otegotna okolnost? Hoćemo reći, osvajate s loptom puno prostora za kratko vrijeme pa ste brzi u tim izlascima i u otvaranjima...

DINO PERIĆ: Duge noge jesu u nekim situacijama dobra stvar, jer oni nadomjeste i brzinu, ako je netko brži daje ti mogućnost za neki dobar klizeći start. Onda opet u drugu stranu, kad imaš duže noge skloniji si ozljedama. Nije uobičajeno za nogometaša biti tako visok. Imam prednost time, ali i mana isto tako. Da mogu, možda bi si oduzeo 3-4 centimetra. Da sam visok 192-193 cm, bilo bi mi idealno. Ali kažem, visina, duge noge za igranje imaju svoje prednosti u prekidima - ofenzivnim i defanzivnim. U momadima kojima ta visina odgovara. Nađeš se u momčadi koja, primjerice, igra visoki presing i kao takav nisam idealan takvim ekipama, a u onima koji igraju srednji niži blok je ta moja visina i duge noge su savršene. Puno sitnica ima u nogometu.

Visoki stoper

NET.HR: Jedan ste od najviših stopera u Europi - visok ste 197 cm. S obzirom na visinu, u košarci bi bili jedan potentni bek šuter. Kako to da ste završili u nogometu, a ne u košarci ili možda rukometu i odbojci?

DINO PERIĆ: Otac mi je isto igrao nogomet i bio je talentiran, on kaže da je bio bolji od mene ali to su bila neka druga vremena. Zbog toga sam krenuo u nogomet i onda ne znaš što ćeš igrati, koliko ćeš igrati kad kreneš... Praktički sam od 6. godine u nogometu, kao mali sam volio igrati basket pa je možda i to par centimetara povuklo.

NET.HR: Na čemu još morate raditi u igri i što morate popraviti da bi bili bolji?

DINO PERIĆ: Jako mi se sviđa ono što ima Amir Rrahmani, on jako dobro koristi ruke i taj, neću reći duel niti ruke za zaustavljanje igrača, nego dobro koristi ruke oko sebe. Primjerice, koje ruke su tanje, ja sam dosta genetski tanji i puno više dođe do izražaja kad nekog povućem, a Rrahmani to savršeno koristi. On je napravio karijeru baš na tome što je bio jako jako dobar u tome, kad mu se napadač naljepi na njega. Znam kad sam igrao na treningu protiv njega koliko on to jako dobro koristi. To bih volio imati puno bolje.

NET.HR: Žalite li za nečim u dosadašnjoj karijeri?

DINO PERIĆ: Apsolutno za ničim. To mi je onako baš pitanje i općenito u životu ne žalim za ničim. Nekad dođeš pred teške odluke koje treba donijeti. U tom trenutku možda imaš i vrlo malo informacija, a poslije godinu dana lako je biti pametan. Volim donijeti odluku i maksimalno stajati iza nje što god ona donese. Ne žalim za ničim.

O teškim periodima u karijeri

NET.HR: Imali ste teških perioda u karijeri. Sredinom veljače 2020. teško ste se ozlijedili na utakmici protiv Osijeka (povreda prednjeg križnog ligamenta) i uslijedila je operacija u Lyonu i dug period oporavka i rehabilitacije. Što vam je u tim trenucima prolazilo kroz glavu i što vam je, u biti, bilo najteže?

DINO PERIĆ: Mogu reći da, s obzirom na okolnosti, ta ozljeda dogodila se u stvarno nezgodnom trenutku. Igrao sam odlično i bilo je tu svakakvih upita, bilo je tu i Europsko prvenstvo, imao sam i dobar status, ali nije mi bilo tako teško. Primjerice, ona prva ozljeda sa 19. godina koja mi se dogodila, tad sam bio neizgrađen i dijete, puno teže mi je pala. Ova ozljeda mi je došla u periodu kad si već zreliji, čovjek da tako kažem koji zna svoje vrijednosti i bitne stvari u životu, tako da sam se dobro s tim nosio, s obzirom na okolnosti. Normalno, dugo je sve pritom trajalo i znao sam što me čeka. Kod takvih ozljeda i današnja sportska medicina je naprednija nego što je to bilo prije 10 - 15 godina. Vjerujem da ako si karakteran, da takve ozljede samo ti uzmu vrijeme. Treba ti još period prilagodbe od pola godine. Ljudi su zbog takvih ozljeda završavali karijere prije 15 - 20 godina. To je bila baš ozljeda takve prirode da sam igrao u ono ranije vrijeme o kojem vam govorim, tko zna, možda bi s 20 godina završio nogomet. Ovako, Bogu hvala, budeš ponosan i na sebe kad se vratiš, ako se uzme u obzir što si sve prošao, kad se vratiš na tu neku razinu odličnih igara.

NET.HR: Vratili ste se nakon toga u staru formu, a to nije lako. Je li to za vas onda najveća pobjeda u karijeri? Jer, nakon takve ozljede igrači se teško vraćaju isti i treba im puno vremena da budu tamo gdje su bili. Koliko je vremena bilo potrebno vama i ako gledate, isto tako, sad na taj pakleni period?

DINO PERIĆ: Je, u pravu ste. Bilo je teško, a najteže je bilo to što jedna takva ozljeda nosi i to da se i tijelo puno promijeni. Trčiš sve dok se to ne prilagodi. Ja sam dosta rano ulazio u utakmice. Ako se dobro sjećam, Šibenik, CSKA Moskva, u te utakmice sam ulazio bez sprinta na treningu, jer nije tko imao igrati. Onda ideš iz ozljede u ozljedu, događaju ti se male ozljede pa te nema mjesec dana, pa se vratiš, pa prenaglo opet uđeš... Tako sam vam ulazio u te neke male ozljedice. Sad se već godinu dana parktički savršeno osjećam, nemam nikakvih problema. Nekad i zbog prevelike želje i za utakmicama i za tim da ćeš nešto izgubiti, da ti nešto ne pobjegne u klubu, nađeš se u situaciji da se ozlijedi par stopera, onda iskompromitiraš samog sebe. Težak period, ali taj period je iza mene i to što vi kažete, stvarno sam ponosan na sve te nedaće koje su mi se događale da sam opet tu, da igraš u jednom tako velikom klubu kao što je Dinamo. Mislim da ni sam još nisam svjestan koliko je Dinamo veliki klub.

NET.HR: Jeste li možda nakon te teške ozlijede počeli cijeniti neke stvari više koje do tad možda niste cijenili u toj mjeri? Znate kakav je čovjek, tek kad se nađe u problemima shvati da te neke male stvari koje su ga možda mučile prije i nisu nikakvi "problemi".

DINO PERIĆ: Jesam, apsolutno... Prva ozljeda me tu najviše promijenila i sad kad se vratim kroz život, što mi se sve događalo, za tu prvu ozljedu sam mislio da mi je najgora na svijetu, da mi je to nešto najgore što mi se dogodilo, ali sad s odmakom i u ovim godinama smatram da mi je to bilo nešto najbolje što mi se dogodilo. Promijenilo me u potpunosti kao osobu, način razmišljanja, cijeniš prave vrijednosti. I ova druga ozljeda godinama iza nosi nešto svoje. Nije isto kad dođeš u 35. i kad si bio igrač bez ikakvog problema i kad znaš što sam sve prošao, koliko sam se napatio za ovo sve što sad imam. Sad cijenim te neke male stvari više koje imaš svakodnevno, a neka ih nisi cijenio. Ponekad ne vjerujem što sve može ljudska psiha.

'Slažem se s Oršićem - nema većeg kluba od Dinama'

NET.HR: Kako vam je igrati u liniji s Perkovićem?

DINO PERIĆ: Super. Sad sam ja iskusniji pa mlađim dečkima puno znači moj savjet i podrška. Normalno, znam koliko je i meni bilo teško kad sam bio mlad. Stoga, pokušavam biti podrška i njemu i ostalim mladim dečkima. Puno rada, odricanja i truda treba da se dođe do neke razine.

NET.HR: Odigrali ste u Dinamu ukupno 159 utakmica u svim natjecanjima i pritom zabili ukupno 11 golova uz 3 dodavanja. Koji bi gol izdvojili kao najdraži i zašto?

DINO PERIĆ: Uf... Možda onaj Ludogorecu za kvalifikacije za Ligu prvaka, više zbog svega što sam prošao. Bio sam u nekom lošijem fizičkom stanju taman kad je dolazio i Čačić i tu utakmicu sam igrao slabije, a taj gol puno znači u utakmicama za eliminaciju. To mi prvo pada napamet.

NET.HR: Koji trenutak u karijeri vam je najdraži?

DINO PERIĆ: Poziv u reprezentaciju Hrvatske, ali i velikih pobjeda s klubom, prvo proljeće u Europi nakon dugo godina posta. To su te neke stvari koje ti dođu kao nagrada za trud koji si ulagao.

'Ono što mi se dogodilo u Puli dokaz je koliko mi je stalo do Dinama'

NET.HR: Mislav Oršić je svojedobno ispravio jednog novinara: "Samo da vas ispravim - mislim da nema većeg kluba o Dinama". Što mislite o toj njegovoj izjavi, slažete li se s njom i što osobno za vas znači nositi Dinamov dres?

DINO PERIĆ: Definitivno se slažem. Sad kad me ovo pitate pada mi na pamet da sam ja sa 15 - 16 godina, kad sam bio klinac u Osijeku, pa ideš na reprezentaciju i taj grb se gledao sa strahopoštovanjem i svaka utakmica je bila... Samo kad vidiš Dinamov grb na dresu tih dečkiju to nosi nešto... Jedna velika emocija. I sad ovo isto što se meni dogodilo prije mjesec dana, da sam slomio ruku, mislim da je i to pokazatelj koliko je, ne samo i meni nego i svima nama stalo do kluba. Osvajaš praktički 15 godina titule, a i dalje ih želiš osvajati. I to je veličina. Mislav je rekao to kratko i savršeno jasno.

NET.HR: Kakve emocije u vama probuđuje pjesma Bad Blue Boysa i ostalih Dinamovih navijača doma i na gostovanjima, te koje vam je gostovanje - izdanje Boysa ostalo u posebnom sjećanju i koje ćeš zato zauvijek pamtiti. Možda London - Chelsea, Milan ili neko drugo gostovanje, neka druga utakmica, bez obzira gdje se igrala?

'Dinamo je moj klub, ali isto tako Osijek je moj dom'

DINO PERIĆ: Bilo je puno domaćih i europskih utakmica, gostovanja, sjećam se i Ferencvaroša kad smo dobili za Ligu prvaka. Bilo je tu ilijepih trenutaka doma, Spartak recimo, kad smo igrali za proljeće u Europi. Iako je bila magla, bio je pun stadion i čulo se i navijanje, glasovi sa svih strana. Većina lijepih uspomena u životu me veže za Dinamo. Rekao sam već za Boyse što oni nama znače. Jednog dana ću se sjećati tih trenutaka s njima, gledati neke slike i nakon toga bit navijač Dinama. Iz ove perspektive, Dinamo je moj klub, ali isto tako Osijek je moj dom. Ne mogu svoj Osijek zaboraviti, tamo sam ponikao u mlađim kategorijama.

NET.HR: Što vam je Arijan Ademi posljednje rekao na odlasku iz Dinama?

DINO PERIĆ: To je bio posebno emotivan trenutak za sve nas kao i njega, ali više - manje stalno smo u kontaktu s njim, pogotovo ovako ovi stožerni igrači. Aki je otišao možda fizički, ali duhom je tu uz nas. Njegovo iskustvo, savjeti i pomoć napravili su da i kad njega više nema u klubu, da to sve izgleda kako treba, u jednom mjeri jesu. Iako je otišao, nadam se kako će se vratiti. Ja sam mu pred nke utakmice znao kazati - Aki prijatelju, samo ti stoj na terenu, ne moraš trčati. Toliko nam je svima davao sigurnost. Ademi je momčadi nosio veličinu.

NET.HR: Koji je najbolji igrač s kojim ste dosad igrali u liniji u Dinamu?

DINO PERIĆ: Teško je reći nekog drugog osim Joška Gvardiola. I kad je odlazio pretpostavljao sam da će vrijediti koliko i danas vrijedi. Prekompletan igrač. I jako mi se svidio Benko. Strašno kompletan stoper u svakom pogledu. Ozljede su mu malo usmjerile karijeru u drugom smjeru, ali oboje su nevjerojatno kompletni igrači. Ne znam gdje bi im manu našao, pogotovo ne Jošku. On je stoper koji ima sve.

NET.HR: Koji je najbolji, odnosno najpakleniji nogometaš s kojim ste se susretali, odnosno kojeg ste čuvali u igri i zašto baš on?

'Giroud me iznenadio kako igra, a Agüero je zmija na terenu'

DINO PERIĆ: Bilo je tu stvarno pun dobrih igrača, pogotovo u europskim susretima kad malo igramo drugačijim stilom s, hajmo reći najboljim ekipama, pa je puno lakše nama stoperima se s tim nositi. Giroud me recimo iznenadio, nisam očekivao da je tako dobar, govorim posebno za sraz u Milanu. Čovjek ima 35 godina, a dokaz koliko je dobar je to što sa 35. potpisuješ novi ugovor. Onako, ima visinu, linije kretanja kao špica, stalno traži dubinu. Opet je visok i na poludistanci s centaršutom. Nezgodan igrač, nisam to očekivao. Za Agüera sam znao da je dobar, paklen, da je poput zmije, ali Giroud me iznenadio.

NET.HR: Je li istina da vam je pecanje najdraži hobi?

DINO PERIĆ: Nije baš, meni vam je samo fokus na nogomet. Toliko ima utakmica da samo treniraš, jedeš, odmaraš i igraš.

NET.HR: Znači, ne idete više na pecanje?

DINO PERIĆ: Išao sam kad je u klubu bio Komnen Andrić par puta, ali sad već godinama nisam. To ostavljam za iza karijere, takve neke stvari. Bit će vremena za uživanje, sad treba još raditi.

NET.HR: Kad ste išli s Andrićem na pecanje tih par puta, jeste li ikad upecali neku veliku ribu?

DINO PERIĆ: (Smijeh) - Nisam, nešto sitno pa smo se smijali jer Komnen nije ništa, a on je kao mene vodio na pecanje i objašnjavao kako se to radi.

'Najviše volim ljuti fiš - paprikaš'

NET.HR: Kao rođeni Slavonac što najviše volite jesti?

DINO PERIĆ: Fiš - paprikaš ljuti, definitivno. Uf, što ga volim, prejaka stvar, baš prejaka.

NET.HR: Kulen ili pršut, što više volite?

DINO PERIĆ: Kulen.

NET.HR: Kobasica ili kulen?

DINO PERIĆ: Kulen. Nije da sam veliki obožavatelj, ali eto.

NET.HR: Kulenova seka ili kulen?

DINO PERIĆ: Kulen, u tim stvarima kulen mi je ispred svega.

NET.HR: Šunka ili pršut?

DINO PERIĆ: Pršut definitivno, nisam baš obožavatelj šunke.

'Gesta Marka Pjace bila mi je predivna'

NET.HR: I za kraj- Čuvate li još uvijek dres Marka Pjace koji vam ga je poklonio i kakvo značenje ima za vas ta gesta i taj dres, te zašto?

DINO PERIĆ: A daj... Joj, baš ste me pogodili s tim pitanjem stislo me oko srca... Ne mogu vjerovati da se toga sjećate, svaka vam čast... Lijepa, jako lijepa gesta - predivna da budem precizniji. Tu sam čak i shvatio, iako sam ja s Markom i dobar prijatelj bio i kad smo igrali zajedno u reprezentaciji, da netko takav dolazi do tebe na tribinu i daje ti dres reprezentacije. Tada sam shvatio koliko to ljudima znači, ako je meni toliko značilo. Predivna gesta koju ću zauvijek pamtiti. To i tebi otvori vidike, neke stvari da i ti danas - sutra tako nekom na Maksimiru na reprezentaciji doneseš dres.