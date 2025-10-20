Dinamov protivnik utrpao pet komada klubu kojeg vodi Hrvat. Naš reprezentativac je odigrao cijelu utakmicu

U utakmici 12. kola danske Superlige drugoplasirani Midtjylland pobijedio je posljednjeplasirano Vejle 5:1. Vejle kojeg vodi Istre 1961, Gorice i Dinama 2 Ivan Prelec (38) se tako nastavlja mučiti osvojivši samo sedam bodova u 12 kola.

Osim Preleca u Vejleu se nalazi još jedan Hrvat - Luka Hujber koji je u utakmicu ušao na poluvremenu pri rezultatu 4:0 za Midtjylland. S druge strane, u dresu Midtjyllanda, našao se hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić koji je odigrao cijelu utakmicu. Erlić, koji je nedavno zabio prvi pogodak za Hrvatsku reprezentaciji i emotivno ga proslavio, neizostavni je član početne postave Midtjyllanda od kada je stigao iz Bologne.

Zanimljivo je kako je Midtjylland, možda pomalo i iznenađujuće, glavni konkurent Dinamu za prvo mjesto u Europskoj ligi. Trenutno oba kluba imaju maksimalnih šest bodova, ali Dinamo se nalazi na prvom mjestu zbog najbolje gol razlike od svih 36 klubova u cijeloj ligi. Ako oba kluba nastave sa sjajnom formom u europskim utakmicama konačnog "pobjednika" saznat ćemo tek 29. siječnja kada Dinamo gostuje u Danskoj.

