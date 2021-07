Plasmanom u treće pretkolo nogometne Lige prvaka Dinamo je osigurao i "europsku jesen", odnosno najmanje grupnu fazu Konferencijske lige. Hrvatski prvak je prolaskom ciparske Omonije osigurao nastup u nekom od elitnih europskoh natjecanja, najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, međutim ambicije "Modrih" su, sasvim sigurno, daleko veće.

U sljedećoj rundi Dinamo će igrati protiv poljske Legije. U slučaju pobjede "Modrima" bi ostala još jedna prepreka na putu do Lige prvaka, ali isto tako osigurano mjesto u Europskoj ligi. Naime, poraz u zadnjem pretkolu LP osigurava nastup u jednoj od skupine Europske lige.

U slučaju poraza od Legije, zaigrali bi u play-offu Europske lige. Pobjeda u toj rundi znači plasman u Europsku ligu, a poraz u play-offu Europske lige, pak, jamči mjesto u skupini Konferencijske lige. Dodajmo kako plasman u Konferencijsku ligu osigurava 4.4 milijuna eura, plasman u Europsku ligu 7 milijuna eura, a u Ligu prvaka čak 22.5 milijuna eura.

U momčadi imaju Vatrenog

No, vratimo se na sljedeću prepreku Dinama, varšavsku Legiju. Utakmica s Legijom na rasporedu je već sljedećeg tjedna, a uzvrat je 10. kolovoza i to na njihovom stadionu Wojska Polskiego, kapaciteta 32 tisuće mjesta.

Legija je uvjerljivo najjači poljski klub. Ima 15 naslova prvaka, 19 trofeja u Kupu, četiri Superkupa, a u posljednjih je osam godina čak sedam puta bila prvak. Posljednji put natjecali su se grupnoj fazi Lige prvaka u sezoni 2016./17., a tada ih je zapala teška skupina s Real Madridom, Dortmundom i Sportingom, koju su završili na trećem mjestu i prošli u Europa ligu.

Ove sezone do trećeg su pretkola došli svladavši malteški Hibernians s ukupnih 5:0 i potom Floru s 2:1 i 1:0, dakle ukupnih 3:1. Ono po čemu je Legija nama najzanimljivija jest činjenica da za nju igra i jedan hrvatski reprezentativac, Josip Juranović, koji je posljednje vrijeme sve češće u udarnoj momčadi kod izbornika Zlatka Dalića i u odličnoj je formi.

Legija stranaca

No, Legija je zapravo prava legija stranaca. Naime, Poljaci u ekipi imaju čak 14 stranih igrača, a recimo, protiv Flore, u prvih 11 igralo im je čak sedam inozemnih nogometaša.

Upravo je Hrvat jedan od najskupljih i najboljih stranaca u klubu, vrijedi 2.5 milijuna eura, a skuplji od njega su brazilski playmaker Luquinhas koji vrijedi 3.5 milijuna eura i lijevi bek Filip Mladenović koji vrijedi tri milijuna eura. U napadu imaju jedno poznato lice, Čeha Tomaša Pekharta koji je prošle sezone bio prvi topnik lige s 22 pogotka, a najzvučnije ime u momčadi im je vratar, legendarni 42-godišnji, Artur Boruc.

Ukupno Poljaci vrijede svega 25.5 milijuna eura, dok Dinamo, za usporedbu, vrijedi 134.3 milijuna eura. U momčadi nemaju nekih mladih zvijezda i perspektivnih klinaca kao što ima Dinamo, ali zato su sastavljeni od profiliranih igrača i trener Czeslaw Michniewicz ih je vrlo dobro posložio. Trener je to koji je u karijeru radio isključivo u poljskim klubovima, a prije Legije vodio je poljsku reprezentaciju U-21.

Kako igraju

Legija u Europi igra sa sustavom s trojicom u obrani, dakle u formacijama, 3-4-2-1 i 3-5-2, dok je u prvenstvu ove sezone odigrala u formaciji 4-2-3-1, no to je praktički odstupanje od plana jer cijelu su prošlu sezonu odradili u formacijama s trojicom u zadnjoj liniji. Prošle su sezone zabili najviše golova u ligi, 48, ali to je ništa u usporedbi s Dinamom koji je zabio 84 pogotka.

Nogomet u Poljskoj nešto je rudimentarniji od onog u HNL-u, igra je znatno grublja, većina klubova igra defanzivno i na kontru, dakle, reaktivan nogomet, a Legija je u cijeloj ligi ipak gotovo za klasu bolja od svih. Stoga, bit će svakako težak protivnik.

Legia do sada nije igrala protiv Dinama, ali zapravo nije baš igrala niti protiv hrvatskih klubova. Posljednji put susreli su se s Hajdukom još davne 1994./95. kada ih su eliminirani u dvije utakmice. Dinamo je, dakako, veliki favorit u ovoj utakmici, ali bez obzira na sve, s Poljacima treba biti itekako oprezan.