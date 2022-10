ČAČIĆEV LUKAV SMIJEŠAK / Čačko, crna mačko, razotkrio si se, ali neka: Pripremio je majstor pakleni plan za 'Crvene bikove'; 'Ne sjećam se da smo ikada igrali tako napadački. Zanimaju nas samo tri boda'

Nakon dva uzastopna poraza, Ante Čačić je svjestan kako je utakmica protiv RB Salzburga možda i ključna u borbi za osvajanje jednog od prva tri mjesta koja osiguravaju "europsko proljeće" u nekom od kupova. No, njegov smiješak, samouvjerenost i izjave razotkrile su ga u potpunosti. Ali neka, draži su nam takvi tonovi, takav gard i stav nego da se zrači suprotno... Hrvatski prvak je u natjecanje po skupinama ušao sjajnom pobjedom protiv Chelsea (1-0), no potom su uslijedila dva gostujuća poraza od Milana (1-3) i RB Salzburga (0-1). Novi poraz značio bi možda i zbogom plasmanu u drugi krug. "Ispred nas je bitna utakmica, najvažnija do sada u ovom dijelu natjecanja. Pobjedom protiv Chelsea ostali smo u poziciji da se možemo boriti za ostanak u Europi. Iza nas su dva gostovanja, rezultatski neuspješna, ali sa spoznajom da nismo zalutali u ovo natjecanje i da smo konkurentni," kazao je Čačić. Dinamo strateg je istaknuo kako je optimist uoči sutrašnjeg ogleda. "Neke stvari smo naučili, vidjet ćemo koliko smo ih spremni primijeniti već sutra. Optimist sam jer je utakmica u Salzburgu mogla otići i na drugu stranu. Imali smo dobrih partitura, ali i slabosti, nedostajalo nam je energije, kuraže i mirnoće. Očekujem uz naše navijače i uz mirnu glavu pun plijen." Osvrnuo se i na zdravstvenu situaciju u momčadi. "Osim Šutala, niti Menalo neće biti u sastavu. Emreli je tu i konkurirat će za sastav." Čačić je svjestan kako je pobjeda protiv Chelsea podigle apetite u javnosti, ali i u momčadi. "Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat i tome težimo. Ovo je ozbiljno natjecanje, ovo je Liga prvaka. Nije lako osvajati bodove u našoj skupini. Otvorili smo s tri boda protiv Chelsea, naravno da je to podiglo apetite u javnosti, ali i kod igrača. To smo i zaslužili. Posljednje dvije utakmice su pokazale da nam malo fali, možemo li to preskočiti pokazat će iduće tri utakmice." Odgovorio je i na pitanje možemo li u utorak očekivati najofanzivniji Dinamo do sada. "Ne sjećam se da smo ikada igrali tako napadački. Igramo ofanzivno koliko nam dozvoli protivnik. Mi imamo dosta igrača koji žele doći u gol šansu. U zadnje dvije utakmice nedostajalo je malo kuraže. Utakmicu u Salzburgu je prelomio jedanaesterac. Vjerujem u naše igrača, nas isključivo zanimaju tri boda," kazao je dodavši kako je važno energetski pokriti utakmicu. "Važno je da kontroliramo utakmicu i da je možemo energetski pokriti. Njihov forte je reposjed, s puno igrača dolaze u napad. I tu moramo biti dobri, voditi računa da su dobri u tranziciji. Ne smijemo ići na glavu već s glavom. Oni su dosta mladi, mudrost i naše iskustvo su naša prednost." Dinamov trener se osvrnuo i na istup Josipa Drmića koji je kritizirao taktiku "Modrih" u prvom susretu u Salzburgu. "On je profesionalac, njegovo ponašanje na treningu i utakmicama je vrlo korektne. Izjavu smo riješili, ne želim se tome vraćati. Da to nije tako on ne bi bio u kadru," poručio je Čačić. Na novinarskoj konferenciji je bio i veznjak Josip Mišić. "Spremni smo, moramo pokazati više nego u Milanu i Salzburgu. Bili smo dobri, ali nedostajalo nam je nešto da bi osvojili bodove. Bez kalkulacija sutra idemo po pobjedu." Dinamo veznjak je istaknuo kako austrijski prvak ima svojih nedostataka koje će sutra pokušati iskoristiti. "Imaju oni svojih prednosti, ali i nedostataka. Ne vjerujem da će to biti ista utakmica kao i u Salzburgu. Moramo biti na svom maksimumu." Dodao je i kako je njegova ozljeda stvar prošlosti. "Dobro se osjećam, odmorio sam se par dana, bit ću spreman, naravno ako me šef želi u sastavu." Posljednjih su mjeseci brojni stručnjaci naglašavali kako Mišić zaslužuje mjesto među Dalićevim putnicima na SP. "Bilo je puno takvih pitanja, ja mogu sam reći da dajem sve od sebe i na utakmicama i treninzima. Bitno je da igram dobro, bit će kako će biti," poručio je na kraju.