U prvom susretu prvog pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio islandskog prvaka Valur sa 3:2 primivši dva gola u posljednjim minutama susreta.

Dinamo je imao 3:0 i kazneni udarac u 82. minuti kojeg Ademi nije realizirao nakon čega je uslijedio šok. U samoj završnici susreta gosti su zabili dva gola i potpuno zakomplicirali situaciju uoči uzvrata koji je idućeg tjedna.

Golove za hrvatskog prvaka zabili su Arijan Ademi (8', 72') i Lovro Majer (4'2-11m), a za goste Kristinn Sigurdsson (88') i Andri Adolphsson (90'). Dinamo je u 82. minuti imao i kazneni udarac kojeg kapetan Ademi nije uspio realizirati.

'Bila je ovo luda utakmica'

"Imali smo dobrih 80 minuta do mog promašenog penala, mislim da je to uvuklo nervozu u momčad, da sam to zabio, bilo bi gotovo. Krivo mi je, mogli smo otići na 4:0", rekao je Ademi nakon utakmice za HNTV pa dodao zašto je ipak odlučio igrati danas, a ne uzeti pauzu.

"Znam da su ove bitne utakmice i išao sam se što prije priključiti", objasnio je Ademi.

Oglasio se nakon susreta i trener Dinama Damir Krznar.

"Bila je ovo luda utakmica u kojoj smo kontrolirali sve i imali penal za 4:0, mogli smo pretvoriti taj put u Island na izlet, ali upali smo u crnu rupu i primili dva smiješna gola. Ali oni će nas natjerati na ozbiljnost. Vidjeli ste kolika je razlika u kvaliteti, ali moramo tu razliku u kvaliteti i potvrditi", rekao je Krznar za HNTV.

Također, trener Dinama rekao je da će svi koji budu fizički i psihički spremni konkurirati za uzvratnu utakmicu koja se igra za tjedan dana na Islandu.