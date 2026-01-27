Dinamo prodao igrača za milijun eura nakon što ga je prije pola godine doveo besplatno

Dinamo je prodao i drugog igrača ove zime. Nakon Leona Jakirovića, koji je otišao u Inter, Dinamo je ostao i bez Dejana Ljubičića.

Ljubičić je u Dinamo stigao ovog ljeta kao jedan od idejnih glavnih ljudi novog Dinama. Povremeni austrijski reprezentativac stigao je kao renomirani igrač s gotovo 100 nastupa u njemačkoj Bundesligi, gdje je igrao za Köln. No stalne kritike navijača, nezadovoljstvo stilom igre koju Dinamo gaji i osobni razlozi presudili su da postane prvi igrač kojeg je Zvonimir Boban doveo, a koji napušta "modru svlačionicu". Veznjak, koji je u Dinamo stigao besplatno, potpisao je za njemačkog velikana Schalke, gdje će ga dočekati Edin Džeko i bivši hrvatski reprezentativac, a danas bosanskohercegovački, Nikola Katić.

"Iznimno nam je žao što su životne okolnosti, ne samo sportske, presudile u dogovoru da se Dejan vrati u Njemačku. Gubimo iznimnog čovjeka, nogometnog profesionalca i igrača, kojemu zahvaljujemo na svemu što je u ovom kratkom vremenu dao našem Klubu. Dejanu i Schalkeu želimo povratak u Bundesligu", objavio je Dinamo na svojim društvenim mrežama.

Za Dinamo je Ljubičić odigrao 22 utakmice, pritom zabivši dva gola (oba protiv Maccabija u pobjedi 3-1) i dodavši tri asistencije. Spominje se da će Schalke Dinamu za usluge veznjaka platiti između 750 tisuća i milijun eura, što znači da će Dinamo na igraču "okrenuti" lijepu svotu u samo par mjeseci.

