META KRITIKA /

Dinamo prodao igrača za milijun eura nakon što ga je prije pola godine doveo besplatno

Dinamo prodao igrača za milijun eura nakon što ga je prije pola godine doveo besplatno
Foto: Matija Habljak/pixsell

Za Dinamo je Ljubičić odigrao 22 utakmice, pritom zabivši dva gola i dodavši tri asistencije.

27.1.2026.
10:34
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Dinamo je prodao i drugog igrača ove zime. Nakon Leona Jakirovića, koji je otišao u Inter, Dinamo je ostao i bez Dejana Ljubičića.

Ljubičić je u Dinamo stigao ovog ljeta kao jedan od idejnih glavnih ljudi novog Dinama. Povremeni austrijski reprezentativac stigao je kao renomirani igrač s gotovo 100 nastupa u njemačkoj Bundesligi, gdje je igrao za Köln. No stalne kritike navijača, nezadovoljstvo stilom igre koju Dinamo gaji i osobni razlozi presudili su da postane prvi igrač kojeg je Zvonimir Boban doveo, a koji napušta "modru svlačionicu". Veznjak, koji je u Dinamo stigao besplatno, potpisao je za njemačkog velikana Schalke, gdje će ga dočekati Edin Džeko i bivši hrvatski reprezentativac, a danas bosanskohercegovački, Nikola Katić.

"Iznimno nam je žao što su životne okolnosti, ne samo sportske, presudile u dogovoru da se Dejan vrati u Njemačku. Gubimo iznimnog čovjeka, nogometnog profesionalca i igrača, kojemu zahvaljujemo na svemu što je u ovom kratkom vremenu dao našem Klubu. Dejanu i Schalkeu želimo povratak u Bundesligu", objavio je Dinamo na svojim društvenim mrežama.

Za Dinamo je Ljubičić odigrao 22 utakmice, pritom zabivši dva gola (oba protiv Maccabija u pobjedi 3-1) i dodavši tri asistencije. Spominje se da će Schalke Dinamu za usluge veznjaka platiti između 750 tisuća i milijun eura, što znači da će Dinamo na igraču "okrenuti" lijepu svotu u samo par mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavić oduševio komentarom na slovenskog izbornika koji 'špijunira' našu reprezentaciju

Dejan LjubičićDinamoZvonimir BobanSchalke 04
komentara
Dinamo prodao igrača za milijun eura nakon što ga je prije pola godine doveo besplatno