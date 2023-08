Nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su i u uzvratnom susretu 2. pretkola pobijedili kazahstansku Astanu. Nakon zagrebačkih 4-0 u uzvratu je bilo 2-0.

Kroz povijest Lige prvaka 42 puta se dogodilo da je neka momčad u prvom susretu slavila sa četiri razlike i sve su prošle dalje. Tako je bilo i ovoga puta, "Modri" nisu dozvolili nikakvo iznenađenje.

Nakon što je u prvom susretu na stadionu Maksimir pobijedio sa 4-0, Dinamo je u Astani slavio sa 2-0 golovima Mahira Emrelija (24) i Antonija Marina (89). Napadač Azerbajdžana zatresao je mrežu u drugoj uzastopnoj utakmici nakon gola protiv Istre 1961 u drugom kolu HNL-a, dok se Marin upisao među strijelce nakon što je ušao u igru u 69. minuti.

Izmiksan sastav

Bio je ovo četvrti međusobni susret ova dva kluba i četvrta pobjeda Dinama uz ukupnu razliku pogodaka 9-0.

Dinamu sada slijedi 3. pretkolo Lige prvaka i dva ogleda protiv grčkog prvaka AEK-a. Prva utakmica je 8. kolovoza u Ateni, dok je uzvrat 15. kolovoza u Zagrebu.

Dodajmo i kako je "Modrima" prolaskom Astane zajamčena najmanje skupina Konferencijske lige.

U odnosu na sastav iz prve utakmice, Igor Bišćan je odlučio odmoriti Luku Ivanušeca i Martina Baturinu, a umjesto njih u prvi sastav odlučio je uvrstiti Mahira Emrelija i 19-godišnjeg Petra Sučića.

Domaćin je krenuo žustro i već u prvoj minuti je bilo opasno pred vratima Dominika Livakovića. Marin Tomasov je ubacio s desne strane, no Sadegh Moharrami je ispred Abata Aimbetova izbacio u korner.

Festival promašaja

Dinamo je uzvratio u devetoj minuti sjajnom prilikom Brune Petkovića. Domaća obrana je loše reagirala na dugačku loptu što je iskoristio Petković jurnuvši prema Josipu Čondrić, no vratar Astane je dvaput obranio pokušaje Dinamovog napadača.

Ako je i bilo dvojbi oko putnika u 3. pretkolo, sve su nestale u 24. minuti kada je Dinamo poveo. Emreli je primio loptu na rubu kaznenog prostora, nakratko mu je pobjegla, ali je uspio nekako pucati i pogoditi za 1-0.

Samo tri minuta kasnije moglo je biti 1-1. Hovhannisjan je lijepo primio loptu na desnoj strani i pucao u bliži kut, no Livaković je sjajno reagirao.

U 31. minuti Emrli je mogao i do drugog pola, no Čondrić je ovoga puta bio uspješniji. Veliku priliku "Modri" su imali i u 40. minuti. Iz blizine je ponovo zaprijetio Emreli, no njegov je udarac nakon bloka završio u korneru.

Kazahstanci proigrali

U samoj završnici prvog dijela Aimbetov je pucao glavom na ubačaj s lijeve strane, ali pored gola.

U 50. minuti Emreli je po drugi put na utakmici zatresao suparničku mrežu, međutim pogodak je poništen zbog prekršaj na domaćem braniču.

U razdoblju od 58. do 67. minute Astana je imala četiri lijepe prilike. Aimbetov je prvo pogodio vratnicu, da bi u nastavku akcije Ljubičić očistio s gol linije. Tri minute kasnije Aimbetov je još jednom pokušao, ali je pucao pored gola.

Marin potvrdio pobjedu

Možda i najbolju priliku na utakmici Astana je imala u 67. minuti, kada je tragičar Aimbetov izašao sam ispred Livakovića, ali je hrvatski vratar sjajno reagirao. Lopta se odbila do Darboea, a on je glavom pucao pored gola.

Točku na "i" ove utakmice stavio je Marin u 88. minuti pogodivši za konačnih 2-0. Vratar Astane je zaustavio njegov prvi pokušaj, ali je Mihajličenko u nastavku presjekao loptu i uposlio Baturinu čiji udarac je završio u bloku. Marin je naletio na odbijanac i mirno pogodio za konačnih 2-0.

Astana, za koju je branio Josip Čondrić, a Marin Tomasov igrao prvo poluvrijeme, svoj europski put nastavit će u 3. pretkolu Europske lige protiv bugarskog Ludogoreca.

TIJEK MEČA

Astana - Dinamo 0:2

Dinamo: Livaković, Moharrami, Ristovski, Šutalo, Mihajličenko, Ljubičić, Sučić, Mišić, Špikić, Emreli, Petković.

Astana: Čondrić; Vorogovskiju, Ebong, Tomasov, Hovhannisyan, Aimbetov, Prokopenko, Maročkin, Tomašević, Lončar, Amanović.

Kaj utakmice

90+4' Prijeti Hovhannisyan udarcem, ali nema konkretne završnice.

90+2' Špikić dobiva javnu opomenu.

90+1' Darboe trese krivu stranu mrežu.

88' Marin je prvi put pogodio u Čondrića, ali u nastavku akcije je uspio staviti točku na i Dinamovog puta u Kazahstanu.

83' Astanov puca, Bernauer sjajno blokira.

78' Trostruka zamjena kod Dinama. Josip Drmić ulazi umjesto Emrelija. Ljubičić napušta teren, a ulazi Martin Baturina. Mišić svoje mjesto prepušta Luki Lukaniću.

76' Pao je ritam utakmice u nastavku.

69' Nakon brojnih promašaja, izlazi Aimbetov, a ulazi Astanov.

67' Marin i Bernauer ulaze u igru. Izlaze Petković i Šutalo.

67' Aimbetov je imao sjajnu priliku jedan na jedan, ali Livaković brani zicer. Lopta se odbila Darboeu, koji se nije snašao.

64' Aimbetov trese mrežu s vanjske strane iz teškog kuta.

56' Zakuhalo se ispred gola domaćina. Mihaljičenko je nesebično htio odigrati na Emrelija, presjekla je to obrana Astane.

50' Emreli je zabio pogodak, ali sviran mu je prekršaj zbog guranja protivničkog stopera.

46' Počelo je drugo poluvrijeme na Astana Areni. Tomasov i Prokopenko su izašli iz igri, unutra su Darboe i Jovančić.

Kraj prvog dijela.

45+2' Žuti karton za Tomasova.

45' Tri minute sučeva dodatka.

40' Još jedna mat situacija, Emreli se spetljao i s pet metara ne koristi zicer.

36' Petković se opet našao u sjajnoj situaciji, Čondrić nije bio na vratima. Bruno je pokušao lobati stopera Astane, koji je zaustavio udarac glavom. Mogao je Petković dodati.

31' Lijepa asistencija Petkovića za Emrelija, koji gađa točno u Čondrića iz dobre pozicije.

27' Hovhannisyan je pucao u bliži kut nakon što je pobjegao obrani Dinama, ali Livaković to brani.

24' Mahir Emreli je tražio poziciju za udarac, obrana Kazahstanca to čisti, ali u vlastitu mrežu. Pogodak je upisan Emreliju jer je njega posljednjeg dirala lopta.

16' Uspostavili su Modri dominaciju na terenu. Bilo je potrebno vrijeme za priviknuti se na umjetnu travu.

9' Kakva prilika za Brunu Petkovića, obranio mu je Čondrić dva udarca zaredom. Preletjela je lopta cijelu obranu domaćih, ali Petković može bolje od ovoga.

7' Griješi Dinamo u dodavanjima u uvodnim minutama.

2' Tomasov je sjajno ubacio u sredinu, srećom Šutalo odmah čisti. Pogodak na startu bi dao veliki vjetar u leđa domaćinima.

1' Počela je utakmica u Kazahstanu.

Dinamo danas od 16 sati u Astani igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka.

Plavi su u prvoj utakmici slavili s 4-0. Prvi gol postigao je Bruno Petković (35), potom je Luka Ivanušec (41, 43, 56) dodao još tri.

14.45 - Stigli su sastavi:

Dinamo: Livaković, Moharrami, Ristovski, Šutalo, Mihajličenko, Ljubičić, Sučić, Mišić, Špikić, Emreli, Petković.

Astana: Čondrić; Vorogovskiju, Ebong, Tomasov, Hovhannisyan, Aimbetov, Prokopenko, Maročkin, Tomašević, Lončar, Amanović.

13.45 - Utakmicu će suditi Nizozemac Dennis Higler.

13.15 - Bit će ovo četvrti međusobni dvoboj Dinama i Astane. Plavi su dobili prethodna tri uz gol razliku 7-0.

13.00 - Dinamo je na dan utakmice objavio kako Daniel Štefulj odlazi na posudbu u Slaven Belupo.

12.00 - Što nam je Ilija Lončarević rekao uoči uzvrata u Kazahstanu pročitajte ovdje.

10.45 - Plavi će, ako prođu Kazahstance, u trećem pretkolu igrati protiv grčkog prvaka AEK-a.

10.30 - Dok čekamo utakmicu Dinama, opet je aktualan transfer Josipa Šutala. Više pročitajte ovdje.

8.15 - Utakmicu Dinama i Astane možete gledati od 16 sati na MAX Sport 1.

8.10 - "Astana će sigurno maksimalno riskirati u srijedu i neće dozvoliti da mi umrtvimo igru. Bit će agresivni, ali mi smo se spremili za to i bit ćemo spremni odgovoriti na pravi način. Ozbiljno shvaćamo ovaj dvoboj bez obzira na četiri gola prednosti iz prvog susreta. Zadnje što želimo jest da se ovaj uzvrat zakomplicira", rekao je prije uzvrata trener hrvatskog prvaka Igor Bišćan.

8.00 - Dobro jutro, čitatelji Net.hr-a. Dinamo danas od 16 sati igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola u kojoj brane 4-0 protiv Astane. Dvoboj je to u kojem Plavi mogu potvrditi još jednu europsku jesen. Naime, ne dogodi li se senzacija, Dinamo će već danas osigurati najmanje deset novih europskih utakmica.