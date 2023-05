Dinamo će danas podići još jedan pehar domaćeg prvenstva, svoj 34. u povijesti. Zasluženo, naravno, a posebice nakon svih događanja ove sezone.

Od odlaska legendi Mislava Oršića i Arijana Ademija do raznih razmirica unutar kluba, povijesne skupštine i povratka navijača na stadion.

Odlazak koji je rastužio sve navijače

Navijači su na poseban način povezani s onima koji im donose tu radost u životu, a za te igrače na terenu i klupi, dali bi sve. Pogodio je sve odlazak Oršića u zimskom prijelaznom roku. Uvijek je govorio kako nema većeg kluba od Dinama, što se uistinu pokazalo točnim.

Otišao je u Englesku i iako se to činila kao dobra odluka u tom trenutku, ona je ispala u potpunosti suprotna. U Premier ligi uopće nije igrao, štoviše, odigrao je tek devet minuta tijekom cijele polusezone! I to još krajem siječnja kada je ušao protiv Aston Ville na isteku 84. minute i odradio susret do kraja. Kasnije se našao na klupi pa ga nije bilo ni u zapisniku ni na klupi.

Mnogi sada zazivaju njegov povratak i nadaju se kako će uskoro čuti sretnu vijest - da se Oršić vraća u Dinamo. A to ćemo znati uskoro...

Mišić kao najbolji igrač sezone

Zbog situacije u Southamptonu Oršić je ispao i s Dalićevog popisa za Ligu nacija u lipnju i dobio je tek pretpoziv. A sjetimo se samo njegovog pogotka na Svjetskom prvenstvu u Kataru u utakmici za broncu protiv Maroka... Jer upravo njegov pogodak u 42. minuti donio medalju.

A jedan od igrača koji se iznimno istaknuo tijekom ove sezone u Dinamu je i Josip Mišić koji uvijek oduševljava svojom igrom. Prema Sofascoreu on je najbolje ocijenjeni igrač sezone, s ocjenom 7.34. Na drugome se mjestu nalazi Dino Perić s ocjenom 7.22, a na trećem Stefan Ristovski s 7.20.

Mišić je također jedan od onih koji se nije našao na Dalićevom popisu, ma koliko god to svi zazivali. I sam Mišić zna da je zaslužio poziv u reprezentaciju jer je to nebrojno puta naglasio u intervjuima. Nadamo se da će njegovo vrijeme doći..

Trenutak koji će svi pamtiti

Jedan od trenutaka koji se urezao u pamćenje navijačima 'Modrih' je odlazak bivšeg kapetana Ademija. Po posljednji put je napustio teren u 85. minuti u utakmici protiv Rijeke, i to s gromoglasnim pljeskom.

Svi su navijači skandirali "Arijan Ademi, jedan je Arijan Ademi". Kada je utakmica završila, svi su igrači obukli majicu s brojem 5 u čast Ademija. I dok su svi u jedan glas govorili "Arijan Ademi" i odavali mu počast posljednji put, na njemu se vidjelo da ne želi otići. Uživao je u tome što su svi navijači vidjeli koliko je sebe dao za taj klub koji toliko voli.

Dinamo je na kraju odlučio umiroviti njegov dres s brojem 5 sve do završetka Ademijeve igračke karijere. Do tada će taj dres biti rezerviran isključivo za njega, ako se ikad do kraja karijere odluči vratiti u Maksimir.

I zbog svih događanja ove sezone današnji pehar trebaju podići kao nikada do sada.