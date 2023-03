Došao je i taj dan. Nakon punih 13 godina, kapetan svih kapetana, Arijan Ademi, napustio je Dinamo. Klub koji je toliko volio i za koji je sve dao. Na „maksimirskom ruglu“ odigrao je svoju posljednju utakmicu i oprostio se od svojih najvjernijih navijača, koji su mu zahvalni na svakoj odigranoj minuti, na svakom produženom ugovoru i na svakoj kapi znoja prolivenoj na terenu.

On nikada nije bio jedan od onih koji je jurio za pričama o transferima, što je i sam rekao u jednom intervjuu. "Kada sam zaigrao za Dinamo, meni je to bio vrh, samo sam želio igrati u Dinamu i ništa više. Stvarno, želim ostati ovdje do kraja karijere i igrati što bolji nogomet. Koliko god mogu." Tako je Ademi govorio 2017.

I mnogi su se posljednjih dana prisjetili te njegove izjave. Svoju karijeru ipak neće završiti u zagrebačkom klubu. Postavlja se pitanje – odlazi li zbog nesuglasica s Upravom ili je to njegova želja? Odgovor se krije u obje opcije. Nije nepoznanica da je Ademi razočaran odnosom struke i čelnika i upravo zbog toga je potkraj siječnja posjetio prostorije maksimirskoga kluba i zatražio ispisnicu.

Nesuglasice Uprave i Mamića

Prepucavanja Uprave i Zdravka Mamića pogodila su Akija i dovela do toga da Dinamo ostaje bez još jedne legende. Kada je Ante Čačić odgovarao na jednu od "poslanica" Mamića, prozvao je Ademija i poručio mu da kaže nešto kao kapetan kluba. Trener je tada očekivao podršku, ali je nije dobio jer jedino što je kapetan imao za reći je – "nemam komentara". I tako je i trebalo biti, jer se kapetan nema što miješati u posao Uprave. Na njemu je da igra odličan nogomet, uživa u njemu i pruža navijačima sportske spektakle.

Već tri tjedna poznato je kako Ademi napušta Maksimirsku 128, svi su se mediji raspisali o tome, iako neke službene informacije kluba nije bilo, niti su je oni smjeli objaviti. Navijači su krenuli s prozivanjem GNK Dinama jer kako je moguće da nakon svega što je Ademi dao za klub, nema obavijesti, priopćenja, vijesti ili bilo kakve informacije o odlasku kapetana? Prvi su se put "službeno" oglasili u petak, dva dana prije njegove posljednje utakmice s njegovom fotografijom i opisom "nedjelja… 17.30…". Odmah su se mogli vidjeti komentari kako su se „pretrgli u najavi“. Nakon toga su krenuli intenzivnije s objavama, stavljali su njegove slike, pustili u prodaju posebnu majicu i suptilno svima davali do znanja kako je upravo utakmica protiv Rijeke i njegova posljednja.

Isto kao što se i Luka Modrić 2008. oprostio od Dinama u utakmici protiv Rijeke, istu je priliku sada imao i Ademi. On je, baš kao i Modrić, čovjek od naroda, čovjek koji je dao sve za klub i čovjek koji je zaslužio da mu se priredi dostojanstven i svečan odlazak. Što se i dogodilo.

Odlazak kakav je zaslužio

Jučer je na Maksimiru bilo 11.243 navijača i svi su oni došli ispratiti velikog kapetana. Sve je započelo velikom priredbom prije utakmice tijekom koje su u njegovo ime dignuli veliki transparent. Bad Blue Boysi su podigli njegovu "sliku" s inicijalima sa svake strane i porukom: "373 puta srce na terenu - kapetane, hvala ti na svemu".

U 85. minuti Ademi je napustio maksimirski stadion s gromoglasnim pljeskom. Svi su navijači pritom skandirali "Arijan Ademi, jedan je Arijan Ademi". I pet minuta nakon njegova izlaska na njega se ne zaboravlja. Sjever skandira Arijan, a zapad Ademi. Utakmica završava i Dinamo je pobijedio Rijeku 1:0, ali po isteku sudačke nadoknade svi igrači oblače majicu s brojem 5 u čast Ademija.

Kapetan je dobio i mikrofon kako bi se oprostio od svojih navijača i rekao nekoliko riječi. "Ne znam odakle bih počeo, ne znam gdje bih završio… Predivnih 13 godina, a ja ću i dalje biti uz vas", rekao je Ademi nakon čega je poveo sve navijače da zajedno zapjevaju "daj mi samo pobjede".

Na Maksimiru se cijelo vrijeme vrtjela poruka "hvala na svemu, kapetane", a Ademi je još jednom sve svoje suigrače poveo pod sjevernu tribinu gdje su Bad Blue Boysi nastavili sa skandiranjem. Svi su u jedan glas govorili "Arijan Ademi" i odavali mu počast posljednji put. Vidjelo se da Ademi ne želi otići. Uživao je u tome što su svi navijači vidjeli koliko je sebe dao za taj klub koji toliko voli. Ali, vrijeme je za neke nove priče našeg kapetana…

'Zapamtite to ime'

Bio je tek 16-godišnji klinac kada je njegov Šibenik izgubio 5:1 od Dinama na Maksimiru. Šibenčani su potonuli, ali jedna vijest, odnosno, jedan čovjek se izdvojio – Arijan Ademi. "Zapamtite to ime, bit će veliki igrač", rekao je tadašnji trener Šibenika, Ivica Kalinić. Postao je legenda. Onaj kojeg su svi istinski voljeli i onaj za kojeg su svi znali da je sve spreman dati za klub. Ademi je oduvijek htio prijeći u Dinamo, za Modre je navijao od svojeg rođenja. Kada je potpisao za hrvatskog prvaka, jedan mu je čovjek na tramvajskoj stanici rekao: "Sada opravdaj zašto smo te doveli." Možemo samo reći kako je itekako opravdao svoj dolazak.

Od 2010. Ademi je skupio 229 nastupa u HNL-u i pritom postigao 22 pogotka. Nije iznevjerio ni u Kupu gdje je nastupio 25 puta i zabio šest puta. S Dinamom je osvojio 11 naslova prvaka Hrvatske, šest trofeja Kupa Hrvatske i tri Super Kupa. Uvijek je onaj koji nakon utakmice prvi povede svoje suigrače prema navijačima kako bi im zahvalio na navijanju, skandiranju i neizmjernoj podršci. Jednom riječju – legenda. Prava legenda.

Težak period koji ga je ojačao

Ne smijemo zaboraviti i kroz što je sve Ademi prošao u modrom klubu. Nitko ne zaboravlja njegovu suspenziju koja je s četiri godine smanjena na "samo" dvije. Ipak, dvije godine u nogometu, i u takvim godinama, puno znače. Dvije godine koje nikada neće moći vratiti. Odbrojavao je, križao je dane i jedva čekao da se vrati na teren. Kako on, tako i navijači. Kasnije je i dokazano kako je taj suplement bio zagađen.

Ademi je sam tada rekao da ne krivi nikoga, nego sudbinu koja je, izgleda, tako htjela i tako je očito moralo biti. Prošao je kroz najteži period života, ali se vratio još bolji i svima pokazao kako se ne treba predati i kako svi trebaju slijediti svoje snove – jer oni su ostvarivi. Ademi je primjer kako je sve moguće, pa i onda kada se čini da je najteže.

Lider koji se nikada neće zaboraviti

Bilo je trenutaka kada mu je bilo teško i kada je mislio da više ne može. Kada je bilo vrijeme da možda ode. Odigrao je 76 utakmica za Dinamo, izjadao se svojem prijatelju i rekao kako mu je teško, a ovaj mu je poručio da ispuni i taj 77. nastup jer će time postati igrač s najviše europskih nastupa. To je i napravio i tako postao najveći svih vremena, što se Dinama tiče. On je taj koji ima lidersku crtu, koji uvijek daje svoj maksimum, a kada ga drugi vide, onda i oni daju sve od sebe. Pravi kapetan.

Sada kreće nova era za hrvatskog prvaka gdje će se ostali igrači Dinama morati prilagoditi na to da glavnog kapetana više nema. A i pitanje je hoće li veličina kao što je Ademi doći u neko skorije vrijeme. Stoga, kapetane, hvala na svemu i sretno! A mi se samo možemo nadati da će se jednom vratiti u svoj plavi dom, ma u kakvoj god ulozi to bilo.