Dinamo može odahnuti: Istra prodala sjajnog napadača

Istra je službeno prodala sjajnog nigerijskog napadača Salima Fagu Lawala u češku Viktoriju Plzen. Iako Puležani nisu napisali o kojoj je svoti riječ, talijanski stručnjak za transfere Lorenzo Lapore navodi kako je riječ o dva i pol do tri milijuna eura, što ovog brzonogog napadača čini najskupljim Istrinim eksponentom u povijesti.

Lawal je u Istru stigao 2023. te je od tada do danas skupio 64 nastupa u kojima je 15 puta tresao protivničku mrežu. Od tih 15 pogodaka, njih čak osam bilo je protiv "velike četvorke", a posebno mu je draga mušterija bio Dinamo, kojemu je prošle sezone zabio jedan, a ove sezone dva pogotka. U oba slučaja Istra je pobijedila u tim utakmicama. Tim dobrim igrama si je Fago "kupio" kartu za Maroko, gdje je predstavljao Nigeriju na nedavno dovršenom Afričkom kupu nacija.

Najbolje poteze Lawala u Istri pogledajte ovdje.

