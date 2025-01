Dinamo pobijedio Milan, ali neće proći u nokaut fazu jer mu se nisu poklopili rezultati

Dinamo: Nevistić - Torrente, Mmaee, Theophile-Catherine - Pjaca, Mišić, Ademi, Pierre-Gabriel - Baturina, Stojković - Kulenović

Milan: Maignan - Gabbia, Tomori, Pavlović, Hernandez - Musah, Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Leao

Kraj utakmice, Dinamo je pobijedio Milan s 2:1, ali nije prošao dalje u nokaut fazu Lige prvaka jer je kao 25. završio na tablici Lige prvaka.

90+5' Gotovo je. Nisu se poklopili drugi rezultati. Dinamo ne može proći dalje u Ligi prvaka.

90' Igra se još sedam minuta sudačke nadoknade. Dinamo i dalje vodi, ali Bologna i Sporting su trenutno na 1:1.

84' Abraham je pucao glavom, brani Nevistić.

82' Utakmica Dinama je pala u drugi plan jer i da ostane 2:1 na Maksimiru, ukoliko Bologna ne zabije od prolaska dalje neće biti ništa.

77' Sporting je izjednačio protiv Bologne što trenutno Dinamo izbacuje iz nokaut faze.

72' Leao je sjajno pucao na gol Nevistića, obranio je golman Dinama.

65' Milanu je poništen kazneni udarac, jer je Leao prije nego što ga je srušio Nevistić, udario Mmaea u lice laktom.

60' GOOOOOOOOOOL! Marko Pjaca je lijevicom zabio u drugi kut gola Maignana za novo vodstvo Dinamo.

58' Pjaca puca pored vrata Maignana.

57' Kulenović je zabio pogodak, ali poništen je zbog zaleđa asistenta Pierre-Gabriela.

53' GOOOOL! Pulišić je zaledio Maksimir nakon što je zabio u prvi kut gola Ivana Nevistića.

50' Baturina je na centru sjajno prošao igrača Milana povukao loptu i dodao Stojkoviću koji je zabio gol, ali sudac je prekinuo akciju zbog igranja rukom i gol je poništen.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45+2' Našao se Kulenović u novoj prilici, ali je s pet metara pucao samo u blok.

45' Kulenović je propustio veliku priliku za dva razlike u situaciji jedan na jedan.

43' Baturina iz slobodnog udarca puca u živi zid.

40' Drugi žuti karton za Musaha nakon što je srušio Stojkovića.

37' Fofana je zaprijetio s vrha šesnaesterca, nije to bilo opasno.

33' Tomori puca preko vrata Nevistića.

27' Pulišić je nakon burne reakcije i traženja prekršaja zaradio žuti karton.

19' GOOOOOOOL! Nakon velike pogreške stopera Milana, Baturina je ostao sam pred Maignanom i zabio kroz noge. S obzirom da trenutno vode Bologna i PSG, Dinamo je trenutno u nokaut fazi.

18' Reijnders je pucao, no opasan udarac blokira kapetan Dinama.

10' Zaprijetio je Dinamo nakon udarca iz kuta, Ademi je pucao u ruke Maignana.

5' Stojković se našao u dobroj prilici nakon što mu se lopta odbila, ali nije uspio kvalitetnije zaprijetiti.

4' Baturina je pucao s ruba kaznenog prostora, gađao je suprotan kut. Otišlo je pored vrata.

1' Počela je utakmica.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamo na Maksimiru u srijedu navečer od 21 sat očekuje susret posljednjeg kola ligaške faze Lige prvaka protiv Milana.

Dinamo u tu utakmicu ulazi sa šansama za prolaz dalje dok se Milan bori za poziciju u top 8 i direktan plasman u osminu finala.

Plavima će trebati pobjeda i poklopanje nekoliko rezultata, o čemu smo detaljno pisali ovdje.

"Moramo biti izvrsni, moramo i patiti, moramo dati sve od sebe, iskoristiti sve situacije koje ćemo stvoriti, a sigurno ćemo ih iskoristiti. Igramo kod kuće, znamo da će biti teško. Vjerujemo u sebe, nadamo se play-offu. Emocije? To je Liga prvaka, sviđa mi se ova situacija, kada se igra u Ligi prvaka to je prekrasno, bez obzira na suparnika. To su uvijek važne utakmice”.