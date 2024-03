Dinamo večeras od 18.45 u Solunu igra uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv PAOK-a. Zagrebački plavi brane 2-0 prednost s Maksimira i imaju dobru šansu za prolaz u četvrtfinale.

Branko Karačić, nogometni trener, gostovao je u studiju Net.hr i govorio o šansama Dinama protiv solunskog kluba, odnosno što će biti ključno danas na Grobnici (Toumba stadion).

"Moraju ići na gol i ako se postave tako hrabro kao u Zagrebu, imaju veliku šansu", tvrdi Branko Karačić. Inače, Paok je u negativnom ritmu. Imaju dva vezana poraza od Dinama i Arisa. Glavni igrači su im energetski i emotivno ispražnjeni.

"Usporedio bih Paok s Hajdukom, južnjačkog su temperamenta. Od prevelike euforije zbog dobrih rezultata do nagle tragedije kad su porazi u pitanju. Hajdukovi navijači vle svoj klub, međutim ne mogu prihvatiti kad uđu u lošu seriju i rade samo sebi probleme. Nemaju jednu mirnoću, a vidljivo je da Paok isto nema mirnoću. Sve su to stvari koje idu Dinamu u prilog. Sve što su pokazali protiv Paoka u Maksimiru, ako pokažu to isto u Solunu, mogu otići i do kraja, u konačnici, osvojiti Konferencijsku ligu", dodao je Branko Karačić.

