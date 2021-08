Zagrebački Dinamo u srijedu (21 sat) na Maksimiru očekuje uzvratna utakmica play-off Lige prvaka u kojoj će protiv Sheriffa pokušati preokrenuti zaostatak od 0:3 iz prvog susreta i plasirati se u elitno natjecanje.

Modri u tu utakmicu ne ulaze u idealnom stanju. Trener Damir Krznar neće moći računati na sve igrače jer će zbog ozljede susret preskočiti su stoperi Lauritsen i Perić, a zbog ozljeda će kapetan Ademi i Jakić na početku utakmice biti na klupi.



"Jakić je osjetio bol u zglobu nakon duela na utakmici protiv Lokomotive, otečen je... Tek ćemo odlučiti hoće li biti na raspolaganju za početak ili eventualno za kasniji ulazak. Ademi također neće biti spreman za početak, bit će na klupi, čekati priliku ući bude li potrebno. A u obrani doista imamo objektivne poteškoće. No, ovo je prevažna utakmica da se na ikoga vadimo. Ako i Zagorac i Livaković moraju igrati dva stopera, napravit će najbolje što mogu. Imamo rješenja u našem kadru, dovoljno dobra za pravu utakmicu".

Jakić izbačen?

U utorak navečer Sportske novosti objavile su drugačiju informaciju oko Jakića - on je navodno je zatražio transfer i razljutio Krznara koji ga je stavio na 'led'.

Jakić želi ostvariti transfer u njemački Eintracht iz Frankfurta koji je zainteresiran za njega i to je izazvalo nemir u svlačionici, što nisu dobro prihvatili suigrači i trener.

Jakić nije bio na posljednjem treningu Dinama uoči Sheriffa, čak ni među igračima koji su vježbali odvojeno, a SN ističu da to ukazuje na to da on u srijedu neće igrati.