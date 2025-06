Njemački insajder: Dinamo blizu dovođenja Bayernova beka, poznat i iznos transfera

Dinamo je blizu dovođenja Bayernova lijevog beka, Šveđanina Mattea Péreza Vinlöfa koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u bečkoj Austriji.

Njemački insajder Florian Plettenberg objavio je kako je dogovor Dinama i Bayerna jako blizu i da bi početkom sljedećeg tjedna lijevi bek trebao stići u Zagreb. Iznos transfera je između 1,8 i 2 milijuna eura plus bonusi.

"Matteo Perez Vinlöf na pragu prelaska u Dinamo Zagreb! Trenutno se finaliziraju posljednji financijski detalji. Radi se o prodaji – bez klauzule o povratnom otkupu. Očekuje se da će transfer iznositi oko 1,8–2 milijuna eura + bonusi. Devetnaestogodišnji lijevi bek iz Bayerna II pod ugovorom je do 2027. Ako se postigne potpuni dogovor, liječnički pregled zakazan je za početak sljedećeg tjedna", napisao je njemački insajder.

