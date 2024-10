Dinamo bez Bjelice i Petkovića u ključnom susretu, ovako bi trebalo izgledati prvih 11

U srijedu 23. listopada Dinamo igra u gostima protiv Red Bull Salzburga. Ključna je to utakmica za momčad Nenada Bjelice u Ligi prvaka.

Zbog dva žuta kartona protiv Monaca trener Dinama bit će na tribinama, a momčad će voditi njegov pomoćnik Danijel Jumić.

Na press konferenciji uoči utakmice Bjelica je rekao da Petković nije u najboljem stanju:

"Postoje šanse da sutra Nevistić nastupi, a što se tiče Brune, teško je vjerovati da će on startati sutra. Možda ćemo ga koristiti u nekom trenutku u utakmici. Volio bi da ga ne moramo koristiti. Imamo jako puno utakmica ispred sebe još do kraja ove jeseni i trebat će nam Petković. On nije u optimalnom stanju tako da vidjet ćemo u kojoj ćemo ga mjeri koristiti."

Nagađa se da bi Dinamo trebao nastupiti u formaciji s tri stopera kao i u prvoj utakmici, a to bi trebalo na terenu izgledati ovako:

(5-3-2) Nevistić; Pierre-Gabriel, Torrente, Théophile-Catherine, Bernauer, Ristovski; Ademi, Sučić, Mišić; Baturina, Kulenović

