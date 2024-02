Trener Atletico Madrida Diego Simeone dao je intervju ESPN-u u kojemu je ishvalio najvećeg rivala svog kluba, Real Madrid.

"Ronaldo odlazi, Ramos odlazi, Benzema odlazi, Casillas odlazi i klub ide dalje. Zašto? Zato što se savršeno snalaze i nose s tim. Imaju jakog predsjednika u Florentinu Perezu koji vodi najbolji klub na svijetu i uvijek zahtijeva najbolje. Divim se Perezu", rekao je Simeone pa nastavio s pohvalama, sada na račun velike zvijezde Reala Judea Bellinghama:

"On je izvanredan. On je u klubu gdje ima sve da postane bolji, stvarno mi se sviđa. On ima nešto što je vrlo teško shvatiti, a to su kasna trčanja iz veznog reda. Branič se mora fokusirati na loptu ili igrača, a ako pogledate u loptu, izgubit ćete ga."

Bit će zanimljivo vidjeti kako će na njegove riječi reagirati navijači Atletica, koji ne skrivaju netrpeljivost prema Realu.

Trenutno je Atletico četvrta momčad na tablici La Lige s 47 bodova, a Real je na prvom mjestu s 57 bodova.

